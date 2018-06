¿El Fiscal de las "escuchas"? Paúl Pérez trabajó en SENAIN (AUDIO)

Audio Pablo Romero II



Fue designado por Galo Chiriboga como fiscal para asuntos tecnológicos El ex titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), Pablo Romero, confirmó que el actual Fiscal General del Estado encargado, Paúl Pérez, "mano derecha del ex fiscal Galo Chiriboga" fue nombrado como fiscal para asuntos tecnológicos en la SENAIN. "Tengo entendido que estuvo trabajando hasta el año 2016", reveló la ex autoridad.