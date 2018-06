EL TIEMPO (Cuenca) Tranvía se prepara para el regreso de obras al centro

Cuando inicien las vacaciones escolares, arrancarán las labores Un total de 40 intersecciones del centro de la ciudad necesitan ser intervenidas a través de un barrido que arregle las fallas en la plataforma tranviaria, e instale la señalización del nuevo sistema de movilidad. El Municipio esperará el inicio de las vacaciones escolares para retomar los trabajos en el sector.

El estado de la plataforma del tranvía en las calles Mariscal Lamar y Gran Colombia necesita arreglarse. Los huecos, las fisuras del hormigón, el mal estado de los laterales, tapas, arquetas y espacios podotáctiles son visibles en la ruta del nuevo sistema de movilidad.

Un total de 40 intersecciones comprenden las calles Mariscal Lamar y Gran Colombia, sin contar con el sector de la Plaza Cívica, que está siendo trabajada por la empresa ACTN de forma integral. Todas serán intervenidas. Esto provocará cierres viales en todo el Centro Histórico, pero para evitar el congestionamiento en las calles, el Proyecto Tranvía tiene dos estrategias.

La primera será esperar hasta el inicio de las vacaciones escolares para empezar a cerrar las calles, la segunda será el trabajo por grupos de intersecciones, esto es por sectores, para que evitar que el Centro Histórico se parta en dos.

Los cierres iniciarán, según el director del tranvía, la segunda semana de julio. Esto preocupa a frentistas como Enrique Delgado, quien tiene un negocio en la calle Mariscal Lamar y teme que “volver a vivir el infierno de las obras” en el centro de la ciudad.

“La última vez nos cerraron cinco meses, dejaron alcantarillas abiertas, tuberías expuestas, la gente no podía pasar ni a pie; no queremos volver a vivir ese trauma”, comentó.

El director del proyecto aseguró que esto no volverá a suceder, y, aunque aún no tiene un cronograma de obras, ofreció que los trabajos no rebasarán los 300 días previstos para la entrega de las obras civiles del tranvía, plazo para el que quedan 116 jornadas.

Retraso

El próximo hito a cumplirse por el tranvía dentro del cronograma de los 300 días es la entrega de las obras de la Plaza Cívica.

La fecha para la finalización de esta intervención está fijada en el 21 de junio, pero Guzmán advirtió que no se podrá cumplir.

Los obreros se toparon con conexiones imprevistas en el subsuelo, lo que obliga a dejar un tramo pendiente en la parada de la calle Sangurima.

El funcionario aseguró que las obras se irán empatando con el cronograma que fija un nuevo hito: la llegada del tranvía a la Terminal Terrestre para el 27 de julio, fecha que -aseguró- se cumplirá a cabalidad al igual que la entrega de los trabajos en el sector de Milchichig, señalada para el 18 de octubre. (I)

La venta del cuartel Cayambe se cumplirá de forma directa

Se debe proceder a la venta directa según el proceso legal correspondiente, indicó ayer Alfredo Aguilar, asesor de la Municipalidad, sobre la fallida venta por subasta de los predios del cuartel Cayambe.

El valor no variará, aseguró Aguilar, y la única diferencia será que no habrá concurso para la venta, sino que cualquier interesado podrá

comprar los lotes en oferta.

El dinero de la venta del cuartel Cayambe, unos 20’000.000 de dólares, será utilizado en el financiamiento del tranvía, que, de acuerdo con el alcalde de la ciudad, Marcelo Cabrera, requerirá dinero en el segundo semestre del año.