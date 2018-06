ECUAVISA (Quito) 98,53 % de los refugiados en Ecuador son colombianos

Estado ecuatoriano reconoce a 62.644 personas como refugiadas Joaquín Villarraga, caleño de 75 años, llegó hace 23 a Ecuador luego de que perdiera a uno de sus 10 hijos por la violencia entre los paramilitares y la guerrilla en Colombia.

A finales de los años noventa, el hombre tenía un próspero negocio de compraventa y mantenimiento de vehículos, por lo que, cuenta, fue el blanco de quienes pedían "dádivas o presiones". "Un hijo que había venido de Europa se asoció conmigo, el mayor… y llegamos a un acuerdo de que nosotros no íbamos a dar plata. En base a eso comenzaron las amenazas y cualquier día me secuestraron a mi hijo. Nunca lo volví a encontrar. Lo desaparecieron", expresó Villarraga.

"Al ir a buscar a ese hijo me secuestraron a mí. Me llevaron a una finca y me tuvieron allá. Por cuestiones de la vida el cocinero de esa finca me dejó volar, porque yo conocía al papá de él".

Al poco tiempo, Villarraga tuvo que sacar a sus dos hijos más pequeños junto a su excompañera. Él llegó primero a Quito. Solicitó refugio, que a los tres días se lo otorgaron; lo mismo ocurrió con su familia, cuando llegaron a la capital.

El Estado ecuatoriano reconoce a 62.644 personas como refugiadas, de esta cifra el 98,53 % son de nacionalidad colombiana. Según los informes, la proximidad entre los países convierte a Ecuador en un destino natural. Una persona califica como refugiado cuando ha tenido que huir de su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o conflictos civiles.

Pero, ¿por qué a pesar del Acuerdo de Paz de Colombia con las FARC, sus ciudadanos siguen saliendo para hacer de Ecuador su hogar? Peter Janssen, Representante Adjunto de ACNUR en Ecuador, explica que, pese a que la dinámica de violencia ha cambiado, esta persiste. No por un gran grupo como las FARC, sino por aquellas células conformadas por disidentes vinculados al narcotráfico y otros delitos.

Ecuador acoge al mayor número de refugiados

Para Janssen, el país tiene una historia muy larga e importante sobre la apertura a recibir refugiados. "Está en el primer lugar de la región y entre los principales de Europa y del Medio Oriente".

Según el oficial, el fuerte marco legal de Ecuador, refiriéndose a la Ley de Movilidad Humana, le otorga al país el reconocimiento por las políticas de integración a los refugiados. La ACNUR señala que es una responsabilidad de cada país y de cada Gobierno recibir y proteger a solicitantes de asilo y refugiados como parte del derecho internacional.

Las leyes en Ecuador reconocen los mismos derechos tanto para un ciudadano nacional como para un refugiado, algo que no existe en todos los países.

Una persona de cada 110 en el mundo está desplazada

El número de refugiados y desplazados internos en el mundo alcanzó en 2017 un nuevo récord, por quinto año consecutivo, al sumar 68,5 millones, según el informe anual de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), revelado este 19 de junio. El aumento de refugiados registrado el 2017 (+3,1 millones de personas) supera de largo el incremento de 2016 (+300.000).

La crisis en República Democrática del Congo, la guerra en Sudán del Sur y la huida de miles de refugiados rohinyás de Birmania a Bangladés propulsaron los desplazamientos forzados a niveles récord en 2017.

En Latinoamérica, Venezuela se convirtió en la cuarta nacionalidad que más solicitudes de asilo presentó, con 111.600 registradas, un fuerte aumento frente a las 34.200 de 2016, según el informe. El país que recibió más solicitudes de asilo de venezolanos fue Perú (33.100), seguido por Estados Unidos, Brasil y España; no ocurre en Ecuador porque, según Janssen, no conocen cuál es el procedimiento o se han acogido a otros documentos como la Visa Unasur.

Siria sigue siendo el país con el mayor número de desplazados internos, seguido de Colombia, República Democrática del Congo y Afganistán.

En lo que respecta a los refugiados, algo más de una quinta parte del total son palestinos. El resto procede principalmente de solo cinco países: Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Birmania y Somalia.