Felipe Ogaz: "Revocarle a Mauricio Rodas es trabajo de todos, necesitamos ayuda de quiteños" (AUDIO)

Audio Junio 19-Felipe Ogaz



Colectivo Diabluma se encuentra recolectando 200 mil firmas en la capital Felipe Ogaz, representante del colectivo Diabluma, se refirió al proceso de recolección de firmas para la revocatoria del mandato en contra del Alcalde de Quito, Mauricio Rodas. "Este es un proceso sui generis porque requiere de una cantidad impresionante de firmas. Se necesita la misma cantidad de firmas que un partido político necesita para legitimarse ante el CNE".

“Quiero hacer una reflexión hacia la democracia y para quienes votaron por un programa político. Se está realizando un plan completamente opuesto a lo que la gente voto. Nosotros estamos agotados y poniendo absolutamente todos los recursos”. Hizo un llamado a la ciudadanía para que se junte para llegar a completar esta acción.

“Si esto no se hace con la ciudad es muy probable que tengamos dificultades para conseguir esta gran cantidad de firmas. Sentimos que los quiteños siempre están esperando que venga alguien y les resuelva las cosas”. Ogaz expresó su preocupación ante la situación que está ocurriendo en la capital.

“Estamos preocupados porque no vamos a ser mesías, ni salvadores, ni vamos a replicar esta lógica que le colocó a personajes tan nefastos a dirigir este país. Les invitamos a hacerse responsables de este proceso. Esto está funcionando con pequeñas colaboraciones y voluntarios pero no va a ser un proceso fácil. Tampoco queremos ocupar el espacio de Mesías para que después habiendo resulto esto nosotros nos quedemos en el poder. Las soluciones de esta ciudad tienen que venir de la participación y esfuerzo de todo lo quiteños”, comentó.

Explicó que se quiere inaugurar una nueva democracia de participación. “No esta democracia donde nos quieren chantar un programa neo liberal peligrosísimo donde vuelven los tratado bilaterales de inversión. Donde se destruye la posibilidad del Estado de usar los excedentes de la banca para el progreso de la sociedad”.

“Ustedes votaron por un programa político que significaba lo opuesto y están haciendo lo contrario y no hay posibilidad de Fiscalizar. Estamos inversos cada cuatro años en una mafia política a la que cada cuatro años le delegamos el poder”, dijo.

Afirmó que a su parecer Mauricio Rodas ya está derrotado. “Creemos que ya no hay posibilidades de recuperación. Juntos derrotemos a este tipo de democracia que nos tiene secuestrados. Que nos enteremos los ecuatorianos que nos están goleando, es gravísimo, nos están haciendo pedazos con una ley que nos vuelve a los 90´, sin escalas. Lo peor es que no hay nada que tengamos que hacer. Esto están haciéndolo en el Mundial para que la gente no se dé cuenta de estos cambios”.

“Están favoreciendo a los más ricos y los ciudadanos no podemos hacer nada en contra de esto”. Sobre Rodas explicó que las declaraciones del Alcalde negando su reelección es ejemplo de su derrotado. “Creo que ni su mamá iba a votar por Rodas. No dejen esta carga en nuestras espaldas, queremos invitarles a participar no dejen esta causa en nuestras espaldas”.

“Vamos a hacer lo posible y lo que esté en nuestras manos para cumplir con eso. Nosotros trabajamos, estudiamos y tenemos los tiempos contados. Si esto no se vuelve una gran minga simplemente conservaremos el peor alcalde de la historia de Quito”, aseguró

“El 86% de los quiteños ya no le cree a Mauricio Rodas, esto es impresionante y escandaloso. Es el momento de tomar cartas en el asunto. Los ciudadanos esperan de alguien más les dé resolviendo. Vemos con susto que al igual como fue con Rodas el Presidente Lenín Moreno está haciendo lo mismo”, dijo.

Mencionó que espera que esta acción en contra de Rodas sea un ejemplo para la sociedad en general. “Lenín, por más Presidente que sea, tenía un plan de Gobierno que se está incumpliendo. Por esa misma razón le estamos tratando de revocar del cargo al alcalde de Quito”.

Ogaz comentó que ahora se tiene una oportunidad en Quito para retomar el poder. “De conseguir esto nunca más debe ser traspasado a las élites. Si la gente está cruzada de brazos, viendo el mundial, esperando a que regrese Correa, eso no va a asar. En sus manos esta salir y recolectar firmas, sino puede ayúdenos con donaciones de comida o recursos económicos”.

Este colectivo tiene la página web revocaquito.com o quitorevoca.com para contactarse con estas personas. “Nosotros no somos salvadores somos grupos, organizaciones, barrios que lo que queremos es generar el bienestar para la ciudad pero también regenerar el tejido social”.

“Queremos que la ciudadanía pueda hablar autónomamente, de ser proponentes de oposición. En Quito la oposición ha sido tan mediocre desde la misma clase política, tenemos que bajar los egos y unirnos. Si no puede recoger firmas ayúdennos con alguna colaboración que nos permita alimentar a los voluntarios”.

Este colectivo se encuentra en San José del Condado, en el consultorio de Patricio Molina y en el edificio frente a la entrada de la Asamblea Nacional en la oficina 403. “Con su firma no nos basta, son 200 mil quiteños quienes tienen que entregar su rúbrica. Necesitamos que la gente tome un formulario o deje una colaboración”.

“Si a los partidos políticos les cuesta conseguir 200 mil firmas para nosotros es más difícil. Ya hemos tenido un poco de colaboración por parte de algunas personas, preferimos que nos ayuden con miles de pequeñas colaboraciones a un financiamiento grande. Si a todos estos partidos políticos les cuesta recoger las firmas imagínense a nosotros que no tenemos el respaldo de nadie”.

Aseguró que se busca la revocatoria para sentar un precedente. “Lo que le hizo a Ecuadorinemdiato, a la ciudad, a su gente. Una persona que nos ha maltratado tanto no puede irse impune, no podemos dejar que esto pase porque dejamos un precedente para los políticos de que pueden hacer lo que nos da la gana”.

“Tantos problemas de corrupción, gente nombrada por el Alcalde y más. Este señor tiene que responder por sus actos. Queremos derrotar a este grupo de personas que son elegidas diciendo una cosa y entraron a hacer exactamente lo contrario”, afirmó.

Recalcó que esto se conseguirá entre todos. “Hemos sido unos pequeños focos de resistencia pero ahí no basta. Los pocos sectores populares están esperando a que regrese otra persona y eso no puede ser posible. Mientras nos hacen todas estas cosas, estamos rezándole a un santo, cuando vamos a despertar y tomar nuestra historia con las manos”.

“Si esta revocatoria no pasa dejaremos el precedente de que los políticos pueden hacernos lo que les da la gana. Tenemos que seguir con este proceso porque Mauricio Rodas tiene que pagar”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato