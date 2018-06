Tras erupción de "La Cumbre", en Galápagos, vulcanólogo Patricio Ramón aclara: "No hay conexión entre los volcanes" (AUDIO)

Audio Junio 19 - Patricio Ramón



"No significa que porque hubo erupción en el volcán de Hawái, ahora le tocó al de la isla Fernandina en Galápagos", dijo El vulcanólogo Patricio Ramón del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional manifestó que "no hay conexión entre los volcanes". Lo explicó para aclarar una supuesta relación entre las erupciones de uno y otro volcán. "No significa que porque hubo erupción en el volcán de Hawái, ahora le tocó al de la isla Fernandina en Galápagos, tampoco tiene relación con El Reventador que está en erupción actualmente, cada volcán actúa independiente", dijo.