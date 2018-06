"Vicios de nulidad y persecución política" a Rafael Correa, se evidencia en caso Balda, según Doris Soliz (AUDIO)

Audio Junio 19 - Doris Soliz



Vinculan a Exmandatario "solo por el hecho de haber sido Presidente en esa época", reclamó asambleísta La tarde de ayer, la Jueza Daniella Camacho ordenó que el expresidente de la República, Rafael Correa, se presente ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) cada 15 días, luego de ser vinculado a las investigaciones por el presunto secuestro del político Fernando Balda. En este marco, la asambleísta de Revolución Ciudadana, Doris Soliz, cuestionó la clara "persecución política" que enfrenta el Exjefe de Estado y aseguró que se han evidenciado además, varios "vicios de nulidad" en el proceso.

En primera instancia, la legisladora precisó que muchos ciudadanos y la mayoría de sus compañeros estuvieron presentes en la diligencia, pese a que no contaron con el cerco mediático y policial que enfrentaron. “Estuvimos muchos asambleístas presentes, pero deben conocer que, a más del cerco mediático, enfrentamos siempre un cerco policial, enviado de las autoridades que, en este caso, pese a que estuvimos desde las 11h00 más de 20 parlamentarios de la bancada, se impidió su ingreso”.

“Yo logré ingresar con Gabriela (Rivadeneira), Liliana Durán, Soledad Buendía, Mauricio Zambrano y otros asambleístas; pero a la gran mayoría no se le permitió el ingreso. Sin embargo, el sector que venía acompañando al señor Balda llegó prácticamente a las 13h00 y les permitieron, con todas las facilidades, entrar”, criticó.

Relató además, que les impidieron ingresar con los celulares, pero el otro lado manejaba sus teléfonos móviles durante toda la audiencia. “Iban reportando e informando, a conveniencia, lo que sucedía junto a una gran cantidad de periodistas de diferentes medios. Hubo un trato sumamente inequitativo y grosero el que nosotros recibimos. Las personas se fueron retirando porque fue una audiencia larga”.

En el marco de la diligencia en sí, Soliz manifestó haberse sorprendido por el contenido del informe que dio la Fiscalía General del Estado para vincular al Expresidente. “Es basado en una serie de elementos que no configuran una verdadera causa. Hay supuestos, hay mails indirectos en los que dicen que él conocía el tema, etc., pero eso no constituye ninguna prueba”.

Asimismo, recordó lo dicho por el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, quien indicó que el Expresidente está siendo acusado por un fiscal (Paúl Pérez) que no fue legalmente posesionado en la Asamblea Nacional, según rige en la ley. “Es encargado y no posesionado en el Parlamento. La Constitución señala que la autoridad de Fiscal tiene que ser posesionada allí”.

“Todo esto está viciado de nulidad. El Fiscal es encargado –figura que no existe porque le correspondía asumir al Fiscal subrogante-, se pudo al doctor Pérez a dedo por parte del Consejo Transitorio, de modo que el propio encausador ya tiene vicios de nulidad”, lamentó Soliz durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Otro elemento para llegar a esta conclusión, comentó, es que la Asamblea Nacional no cumplió con la disposición de la jueza Camacho de autorizar o no la vinculación de Rafael Correa al proceso. “La mayoría, orientada por el morenismo, logró un pronunciamiento incorrecto que es el de abstenerse de pronunciarse cuando el pedido de la Jueza es un mandato para el Legislativo, no una opinión”.

Pero además, dijo, durante la disertación se demostró que las supuestas motivaciones carecen de fundamento siendo un caso juzgado en Colombia como tentativa de secuestro con el cual nada tiene que ver el Exmandatario. “Se le implica luego de que, en el 2013, cuando inicia esta acusación, el propio señor Balda jamás lo involucra. Ahora se lo pretende hacer en el marco de la persecución política que hay a partir de este año”.

“En la audiencia, lo más inaudito, fue que el Fiscal pide a la Jueza medidas cautelares de presentarse periódicamente en donde vive (Bélgica), en la Delegación Diplomática. La magistrada le solicita que cambie la medida cautelar –algo sorprendente según señalan los abogados porque no está dentro del procedimiento judicial-, pero el Fiscal se ratifica y le señala a la Jueza que ella perfectamente puede aunque no esté en las funciones de los Consulados o Embajadas, solicitar esa colaboración y dispone, de forma sorprendente, la presencia quincenal, en el Ecuador, del Expresidente”, relató.

La asambleísta recordó que a Rafael Correa se lo ha querido vincular en varios casos, por ejemplo, de presunta corrupción, o del supuesto manejo ilegal de la deuda, sin embargo, al “caerse” estos escenarios, se recurre al caso “Balda”. “Se van por este tema inadmisible, que ya fue juzgado en Colombia, por el solo hecho de haber sido Presidente de la República en ese período”.

“En la cadena de mando, obviamente, a los policías que intervinieron o a los diferentes elementos que se tiene, desde los mandos policiales de la Secretaría de Inteligencia, luego el Ministro del Interior, el Ministro Coordinador, hasta querer imputarle al Jefe de Estado. Bajo esa lógica, cualquiera de los temas que han pasado en la administración pública podría imputarse al Expresidente. En las acusaciones de carácter penal, debe responder específicamente con una prueba hacia la persona concreta, no como en este caso se cita, en mails, indirectamente a Rafael Correa”, cuestionó.

A su criterio, las pruebas que se presentan son “deleznables”, por lo que, tras las declaraciones del Fiscal y los abogados de Balda, queda claro que no tienen elementos más que la persecución política. “Hemos estudiado cada uno de los elementos de este proceso y se ha evidenciado que es, solo por el hecho de haber sido Presidente de la República en ese tiempo, el concluir esta vinculación, pero así no se procede en derecho y eso es lo que demostrará el abogado del Expresidente”.

“Es evidente la persecución política. Vean la cadena de hechos: Tenemos un Consejo Transitorio que se está extralimitando en sus funciones y que es algo que no lo estamos diciendo solo nosotros; sino juristas que han sido muy críticos de la propia Revolución Ciudadana en la gestión de Rafael Correa, pero que hoy reconocen una absoluta violación jurídica y del Estado de Derecho. Luego, tiene un Fiscal encargado no posesionado actuando a dedo y nombrado por las autoridades antes mencionadas. El pedido de la Jueza, que es un mandato para la Asamblea y que no se cumplió, pero que la magistrada vincula a Exmandatario”, contó.

Es decir, continuó, hay una serie de violaciones del debido proceso y del Estado de Derecho que demuestran que hay un guion claro de persecución política ya que no pudo ser involucrado en otros casos. “Les ha fallado el tema de la deuda, les ha fallado implicarle en casos de corrupción y ahora van por este tema de Balda y activarán cualquier otro con un guion clarísimo de cerco mediático”.

“Ayer lo podíamos ver claramente y veíamos que ya no hay un equilibrio ni una aplicación de la Ley de Comunicación, ni la posibilidad de pedir réplicas o el contrapeso necesario para que la ciudadanía pueda formarse desde las diferentes perspectivas que están presentes en la realidad. Todo eso muestra un claro guion de orquestamiento de los diferentes poderes donde, indudablemente, está la mano de quienes traicionaron este proceso y están implementando esta persecución política”, criticó.

La asambleísta reiteró que, pese al cerco que se tuvo, hubo la presencia de muchos asambleístas y ciudadanos en respaldo a Correa. Sin embargo, admitió las complejidades por las que pasan al no tener aún una organización política constituida y no contar con recursos económicos. Para Soliz, en las calles se siente indignación popular por la situación del país, haciendo referencia, por ejemplo, al proceso de recolección de firmas para Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana en donde la gente manifestado su molestia ante estos hechos.

“Lo que sentimos en las plazas, en las calles, es una indignación que, quizá, no se manifiesta con una irrupción en las calles, con la fuerza que realmente tiene, pero es un pueblo que mira un año de desgobierno, de falta de gestión, de haberse sustentado en la inauguración de obras que dejó en marcha el expresidente Correa, en el que se busca destruir todo lo que hizo la Revolución Ciudadana y en el que se ha allanado el camino a la derecha y a que los socialcristianos, veladamente, estén gobernando e imprimiendo ese giro a la derecha”, manifestó.

Soliz confirmó que exigirán nuevamente, a la Asamblea Nacional, un pronunciamiento respecto al tema. “¿Cómo es posible que esta primera Función del Estado permita la actuación de autoridades no posesionadas en el Parlamento como es la situación del Fiscal que, en este caso, siendo nombrado a dedo está ejecutando estos actos deleznables?”.

“Todo ello es parte de una ruta política que nosotros, desde la Asamblea, lo venimos implementando y denunciando, pero con un gran cerco mediático que impide conocer más firmemente las acciones de los 29 compañeros de la bancada de la Revolución Ciudadana. En el plano político también, en la constitución de nuestro movimiento, haremos una marcha nacional para el 5 de julio”, señaló.

Asimismo, anunció que este próximo sábado se realizará una reunión nacional de la Coordinación de Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana para analizar otras acciones al respecto. (JPM)

Fuente: “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio