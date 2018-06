Confirman detención de 5 personas en plantón a favor de ex Presidente Rafael Correa

Según Policía, aprehendidos insultaron y agredieron a servidores policiales con piedras, palos y pintura El Ministerio del Interior confirmó la detención de cinco personas, que habrían protagonizado las agresiones, durante el plantón que se efectuó ayer en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el norte de Quito, en donde se efectuó la audiencia de vinculación del ex Presidente Rafael Correa el caso Balda.

A través de un comunicado de prensa, se informó que cerca del mediodía, un grupo de manifestantes, seguidores del exmandatario, se reunieron en la calle Unión Nacional de Periodistas para gritar consignas a su favor.

Varios de los simpatizantes generaron disturbios lanzando objetos contundentes contra el edificio del CNJ y el personal de la Policía Nacional.

“A pesar de que la Policía garantizó la seguridad de los seguidores del expresidente y su derecho a manifestarse, varios de ellos insultaron y agredieron a los servidores policiales con piedras, palos y pintura. Por ello, cinco personas, que habrían protagonizado las agresiones, fueron aprehendidas y llevadas hacia la Unidad de Flagrancia, para su respectivo procesos judicial”, informó la Secretaría de Estado.

La jueza Daniella Camacho resolvió este lunes 18 de junio que el expresidente de la República deberá regresar a Ecuador cada 15 días para presentarse ante la Corte Nacional de Justicia.

En respuesta a la decisión judicial, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, cuestionó la medida.

“Fiscal me vincula en caso Balda sin ningún elemento valedero, pide que me presente periódicamente en sede diplomática aquí en Europa, donde todo el mundo sabe que resido, y jueza cambia medida cautelar para que me presente cada quince días…en Ecuador!', escribió en su cuenta en Twitter.

Con información del Ministerio del Interior, Ecuavisa y Ecuadorinmediato

(PAY)