Rafael Correa reprocha decisión judicial que lo obliga a presentarse cada 15 días en Ecuador

"Todo el mundo sabe que resido" en Europa, enfatizó El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, cuestionó la decisión tomada en audiencia que lo vincula a un presunto secuestro, en medio de críticas a la Corte Nacional por judicialización de la política. Insistió en que no existen pruebas para vincularlo al caso y reprochó que jueza ordenara su presentación en Ecuador, cada 15 días, cuando "todo el mundo sabe que resido" en Europa.

'Fiscal me vincula en caso Balda sin ningún elemento valedero, pide que me presente periódicamente en sede diplomática aquí en Europa, donde todo el mundo sabe que resido, y jueza cambia medida cautelar para que me presente cada quince días…en Ecuador!', escribió en su cuenta en Twitter sobre la medida cautelar tomada en el proceso.

¿Qué es esto?, cuestionó el dignatario, quien quedó oficialmente incluido en el caso bajo investigación por el supuesto secuestro del exlegislador Fernando Balda, en 2012, en Colombia, donde evadía la justicia ecuatoriana tras ser sentenciado a dos años de prisión por injurias.

En la red social, el exjefe de estado también difundió la opinión de Francisco Zambrano, un letrado, que según aclaró, fue bien crítico de su gobierno.

'Las medidas cautelares contra Rafael Correa son un acto de barbarie jurídica. La persecución política de la fiscalía y de la judicatura se repiten. Qué vergüenza para un gobierno como el de Lenín Moreno. ¡No hay poder eterno!', señaló el jurista.

Por su parte, la asambleísta pamela Aguirre estimó: 'El #Lawfare en #Ecuador se intensifica. Un fiscal encargado pide vincular a @MashiRafael en un secuestro sucedido en otro país. No tienen prueba material alguna, sólo falsos testimonios que evidencian persecución judicial. El acusador tiene cerca de 20 procesos penales'.

La víspera, la jueza Daniela Camacho dispuso la presentación de Correa ante la Corte Nacional de Justicia cada 15 días, a partir del venidero 2 de julio.

Con su decisión, acogió parte del pedido del fiscal general del Estado, quien también solicitó que se le colocara un dispositivo electrónico, lo cual fue desechado por la encargada de la audiencia.

Mientras duraba la sesión de vinculación en esta capital, seguidores del exjefe de estado se apostaron en las afueras de la Corte para exigir justicia y manifestar apoyo a quien consideran su líder y artífice de todos los logros alcanzados en la llamada Década Ganada, tiempo que duró su gobierno.

En varias provincias se realizaron movilizaciones similares, bajo lemas como 'No se metan con Correa' y 'Lo que es con Correa es con el pueblo'.

Fuente: Prensa Latina/Ecuadorinmediato

