"Llama la atención premura con la que se lleva caso" de Rafael Correa: Juan Francisco Guerrero

Audio Junio 18 - Juan Francisco Guerrero



"Quienes criticábamos la celeridad con que se movían ciertos casos, también tenemos que criticar la premura con la que se lleva a cabo este proceso", afirmó El constitucionalista Juan Francisco Guerrero aclaró que lo resuelto por la Asamblea Nacional sobre el pedido de la jueza Daniella Camacho, "sí es coherente una decisión de que no me puedo pronunciar en razón de que nos soy competente". Sin embargo, reprochó que no se haya dado el debate necesario para profundizar en el tema y cuestionó que "no se deben imponer mayorías en función de coyunturas, que hemos visto que son cambiantes y son mayorías móviles". Además, llama su atención la premura con la que se lleva el caso del expresidente Rafael Correa y lamentó que el proceso de politización de la justicia, tan criticado en la última década, "no haya concluido".

Señaló que la jueza Camacho asumió una posición “bastante conservadora”. Considera que fue una “decisión prudente” el pedido que hizo a la Asamblea Nacional para que autorice o no la vinculación del expresidente Rafael Correa en el caso Balda. “Habían varias voces que señalaban que esa autorización que era necesaria y ella prefirió cuidar la formalidad del proceso y pedir un pronunciamiento a la Asamblea”, afirmó.

Recalcó que es claro que la Asamblea tomó una decisión, que a su criterio, es más política que jurídica. “Más allá de argumento jurídicos, evaluaron si contaban o no con los votos necesarios para autorizar el enjuiciamiento, al constatar que no tenían los votos necesarios adoptaron la posición de que no se necesitaba la autorización y emitieron una resolución devolviendo el pedido porque era improcedente”.

Guerrero indicó que lo resuelto por la Asamblea, “es una posición que es sostenible” porque la Constitución señala que la Asamblea debe autorizar el enjuiciamiento penal al presidente y vicepresidente de la República con las 2/3 partes. Una interpretación literal del texto, dijo, se concluiría que únicamente se requiere la autorización del presidente o vicepresidente en funciones. Desde el punto de vista jurídica, manifestó que “es una posición defendible y no parece traída de los cabellos”.

Sin embargo, rechazó que no se haya dado un debate sobre este tema, así como una serie de cuestionamientos de cómo se llevó a cabo esa sesión en la Asamblea Nacional. “La jueza efectivamente solicitó la autorización para iniciar el proceso penal. Hay una posición que dice que dado que existe un pedido de autorización la Asamblea debió autorizar o no. Sin embargo, qué ocurre si la Asamblea no se considera competente para emitir un pronunciamiento”.

Considera que sí es coherente “una decisión de que no me puedo pronunciarse en razón de que nos soy competente en cuanto es una persona que carece de ese privilegio”. Guerrero insistió que se debió abrir el debate para escuchar los argumentos a favor y los argumentos en contra. “Esto deja un mal sabor, así como la premura con la que se está llevando a cabo este caso. Apenas el jueves tenemos un no pronunciamiento de la Asamblea y el viernes ya tenemos fecha”.

Indicó que si “llama la atención la premura con la que se lleva el caso” del expresidente Rafael Correa. Asimismo, lamentó que el proceso de politización de la justicia, tan criticado en la última década, “no haya concluido”. “Creo que quienes criticábamos la celeridad con que se movían ciertos casos, también tenemos que criticar la premura con la que se lleva a cabo este proceso, en la cual, nos guste o no, se pretende enjuiciar a un expresidente de la República con todo el riesgo y lo grave que representa para la institucionalidad”.

Además, manifestó que si se maneja la tesis de que sí se necesitaba la autorización de la Asamblea, el pronunciamiento de la Asamblea podría constituir en una causa que devenga en la nulidad del proceso, pero si se opta por la tesis de que no se requiere el pronunciamiento, simplemente el proceso puede continuar”.

El constitucionalista informó que “si es que el caso transciende al ámbito internacional y a quienes corresponda conocer , interpretan que sí era necesario el pronunciamiento de la Asamblea para proceder al enjuiciamiento penal, y eso no ha ocurrido, indudablemente que puede caer responsabilidad al Estado y a quienes fueron los partícipes”.

Cuestionó que “no se deben imponer mayorías en función de coyunturas, que hemos visto que son cambiantes y son mayorías móviles. De hecho, en este caso la mayoría cambio de miércoles a jueves”.

Sobre el pronunciamiento previo de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, explicó que “desde el punto de vista de la validez procesal, no tiene un efecto jurídico porque la decisión de la Asamblea no es pronunciamiento jurídico, sino político”.

La Asamblea Nacional, dijo, no son jueces a los cuales se les aplica el principio de que no pueden anticipar criterio. Por lo tanto, expuso que desde el punto de vista jurídico, una anticipación, lamentable a su criterio, no afecta la validez procesal.

Por último, Guerrero destacó que lo que se evidencia con las autorizaciones de pre procesabilidad que se ha incluido, es que “existe una marcada desconfianza en la administración de justicia y tememos que se utilizada como instrumento de represión política y para frenar esta mala utilización de la función judicial se establece estos requisitos, que deberían ser eliminados, para ellos existe el fuero”.

(PP)

Fuente: Ecuador Inmediato Radio