"Oligarcas de mi país, derecha colombiana y agencias internacionales" están detrás de complot en mi contra, afirma Rafael Correa

Cree que INTERPOL no acogerá detención en su contra por estar ser político caso Balda El ex Presidente de la República, Rafael Correa, en declaraciones para la agencia española EFE, acusó a los "oligarcas de mi país, la derecha colombiana y las agencias internacionales" de estar detrás del complot en su contra, especialmente, en el caso del presunto secuestro del político Fernando Balda. Dijo, asimismo, que la idea es que lo apresen para impedir un eventual triunfo electoral.

Desde Bruselas, la agencia española EFE conversó con el ex Mandatario, horas antes de que se instale la audiencia de vinculación en el presunto caso de rapto, que sucedió en Colombia, y en el cual se culpa a Correa como autor, basado en testimonios de agentes de inteligencia nacional apresados por el hecho.

"Si quieren que la Interpol saque una alerta roja, como lo llaman... Es un caso claramente político y estamos seguros de que la Interpol no se va a prestar a esta farsa", confió Correa en declaraciones para la agencia internacional.

"Me quieren preso; podrán apresarme pero no me apresarán las ideas. O (quieren) impedir que regrese al país", subrayó e insistió en que él ganaría cualquier elección.

“Saben que si voy como candidato asambleísta les voy a ganar; si voy como candidato a alcalde, les voy a ganar", afirmó.

Para este lunes, a las 13h30 está pactado se instale la audiencia, en la que se pedirá la vinculación formal de Correa al caso penal.

Sin embargo, la defensa de Correa, a través del abogado, Caupolicán Ochoa ha presentado un escrito, dirigido a la jueza Daniella Camacho, que conoce de la causa, para que se abstenga de sustanciar la audiencia.

“Considero que, en primer lugar, ella debe ratificarse en la providencia que dictó el 11 de junio, en la cual dispone que la Asamblea Nacional autorice este enjuiciamiento penal, en la providencia que dicta el 11 de junio, ella asegura que es necesario que la Asamblea se pronuncie, de lo contrario, se estaría violentando el debido proceso, estarían afectando los derechos y garantías fundamentales del procesado y, además, se afectaría su derecho a la defensa”, precisó el abogado.

Con información de EFE y Ecuadorinmediato

