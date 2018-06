Nuevos vocales de Judicatura tomarían posesión el martes

Integrantes no se pronunciarán ante medios hasta no ser posesionados Los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura encargados, nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T) se posesionarían en sus cargos el martes próximo. Al momento, han preferido no dar declaraciones a la prensa, en espera de ser juramentados en el cargo.