Defensa de Rafael Correa pide a jueza Camacho "abstenerse de continuar el trámite en su contra"

Alega que Asamblea desobedeció el mandato judicial Caupolicán Ochoa, abogado del ex Presidente Rafael Correa, presentó un escrito a la jueza Daniella Camacho, en el que le pide que se abstenga de continuar con la audiencia de vinculación en su contra, pactada para el día lunes a las 13h30. A criterio del jurista, la Asamblea no acogió el mandato judicial y, por el contrario, opinó sobre el proceso, asegurando que no era necesario que este tema sea tratado por el Legislativo.