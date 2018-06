ATENCIÓN: Erupciona volcán La Cumbre en Galápagos (VIDEO)

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional está monitoreando la actividad sísmica y volcánica El Ministerio del Ambiente confirmó la erupción del volcán La Cumbre, ubicado en la isla Fernandina, en la provincia de Galápagos. Se registra una columna de humo que se levanta varios cientos de metros sobre el volcán, así como lava descendiendo por el flanco norte, la que podría haber llegado al mar.

Después de un enjambre sísmico y tremor, el volcán inicia un período eruptivo el día de hoy 16 de junio del 2018, informó el Instituto Geofísico.

La confirmación de la erupción fue realizada por guías de un bote que pasaba por el sector y quienes informaron de esta particularidad al Parque Nacional Galápagos. Además, en imágenes satelitales se aprecia una anomalía térmica en el flanco NNW del volcán.

La Cumbre es un volcán tipo escudo, con 1.476 metros de altura, que reportó su última erupción el 4 de septiembre de 2017 (hace 9 meses), por el lado suroeste.

Fernandina es una isla muy joven y no habitada, es una zona de conservación de ecosistemas y su biodiversidad, por lo que no registra presencia de especies introducidas. Su valor ecológico es muy alto pues sus ecosistemas albergan especies únicas como iguanas terrestres y marinas, culebras, ratas endémicas, cormoranes no voladores, pingüinos, entre otras.

Por ser Fernandina una isla prístina, la autoridad ambiental solamente realizará monitoreo para documentar los cambios que este proceso geológico natural produce sobre los ecosistemas y sus respectivos procesos ecológicos y evolutivos.

Con información del Instituto Geofìsico, Ministerio del Ambiente y Ecuadorinmediato

Cortesía video y foto Dries Deguel

(PAY)