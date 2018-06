Convocan a plantón en exteriores de CNJ para apoyar a ex Presidente Rafael Correa

Desde las 12h30 del lunes se concentrarán simpatizantes del ex Mandatario vinculado con caso Balda Los simpatizantes del ex Mandatario Rafael Correa convocan a un plantón en las afueras de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para este lunes a partir de las 12h30, día convocado por la jueza Daniella Camacho a la audiencia de vinculación contra el ex Presidente en el caso de presunto secuestro a Fernando Balda.