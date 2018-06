LA HORA (Quito) PAIS lucha por tapar sus fisuras en la Asamblea

Al menos tres integrantes no han comulgado con decisiones clave. Kharla Chávez rechazó comunicado oficial Como si se tratara de un resorte que se tensa, pero no siempre vuelve a su lugar, el bloque de Alianza PAIS trata de recomponerse en la Asamblea, y hasta luce con fisuras. Esto, tras las decisiones que se tomaron en esta semana.

El material del que está hecho ese resorte se puso en evidencia, por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización, en la que dos de sus asambleístas (Karla Chávez, Karla Cadena) y su aliada Silvia Salgado, se unieron con los correístas para dejar en el limbo jurídico el juicio político al cesado Consejo de la Judicatura.

Y también se mostró en el Pleno, durante el tratamiento del pedido de la jueza nacional Daniela Camacho de que se autorice o no el enjuiciamiento penal del expresidente Rafael Correa.

A eso se sumó un tercer componente: el hecho de que desde la Presidencia de la República se hiciera un llamado de atención a “aquellos asambleístas que se presentan como morenistas y al mismo tiempo no actúan de acuerdo con los principios de transparencia y justicia”.

Análisis

Todo eso, en criterio de Marcelo Espinel, vocero del Observatorio Legislativo, develó “que no hay un liderazgo fuerte dentro de la bancada” del oficialismo y, además, dio “una muestra muy negativa de debilidad por parte del Ejecutivo”.

Espinel acotó que ese ´tirón de orejas’, que se expuso a través de un comunicado difundido en redes sociales por la Secretaría de Comunicación, “podría haber tenido como resultado la apertura de un nuevo frente” para el bloque oficialista y la posibilidad de disidencias.

“Hay espacios que tratarán de proteger y, tal vez, uno de ellos sea el no involucramiento del expresidente Correa en un proceso judicial”, sostuvo.

De hecho, la legisladora Chávez se declaró “sorprendida” por ese manifiesto. “A mí me molesta ese ismo: ni correísmo ni morenismo. Aquí nos debemos al pueblo ecuatoriano, así que esos sofismos conmigo no van”, remarcó.

Ella no participó de la votación del jueves, cuando la Asamblea (con 83 votos) resolvió que no era competente para resolver el pedido de la jueza Camacho. Al igual que Silvia Salgado, Carlos Bergman y José Serrano, todos considerados ‘morenistas’, quienes no acudieron al Pleno.

En cambio, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, y el también oficialista, Daniel Mendoza, culparon al sistema informático del Parlamento de no haber registrado adecuadamente sus votos al colocarlos en la lista de quienes se abstuvieron.

Algo que para Espinel resulta “muy raro”, pues indicó que lo que correspondía era que se volviera a tomar otra votación. Mientras, César Carrión, legislador de CREO, calificó de ‘sui géneris’ a la jornada. (RVD)

‘Caso cerrado’

°En la Asamblea, legisladores de oposición y de las filas de Alianza PAIS dan por cerrado el caso que involucra a Rafael Correa, aunque los parlamentarios que defienden al exmandatario advierten que buscarán la nulidad de todo lo actuado en la sesión del Pleno.

Tanto Patricio Donoso, de CREO, como Daniel Mendoza, del oficialismo, insistieron ayer en que no cabía pronunciamiento del Legislativo para que Correa sea vinculado en un proceso judicial. “Creo que son ‘patadas de ahogado’. Aquí simplemente tiene que operar la justicia ordinaria”, puntualizó Héctor Muñoz, de SUMA.