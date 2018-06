Empresa ofertó un diferencial de USD +2,84 por barril La empresa pública Petroecuador, con el fin de cubrir la demanda de Diésel Premium en el país, adjudicó la importación de 3’900.000 barriles de Diésel Premium a la empresa GLENCORE LTD, quien resultó ganadora del proceso de licitación, al cual se invitó a 36 empresas. El volumen ofertado llegará al país en quince cargamentos de 260.000 barriles +/- 2% cada uno.

Luego de invitar a 36 empresas al concurso, el jueves 14 de junio se recibieron diez excusas y siete ofertas de las compañías: B.B. Energy (Asia) PTE. LTD., Glencore LTD., Lukoil Pan Americas LLC, Trafigura PTE. LTD y Vitol INC.

La compañía GLENCORE LTD., ganó el concurso, la cual ofertó un diferencial de USD +2,84 por barril.

De acuerdo con los términos y condiciones de la licitación de Diésel Premium, el volumen ofertado llegará al país en quince cargamentos de 260.000 barriles +/- 2% cada uno.

Las primeras entregas serán entre el 2 y 4 de julio, y el 8 y 10 de julio de 2018. El marcador para este producto es: ULSD USGC.

La comisión de apertura de ofertas para esta licitación internacional estuvo presidida por autoridades de la Gerencia de Comercio Internacional y Procuraduría de EP Petroecuador y se contó con la asistencia de representantes de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP FLOPEC).

Fuente: Petroecuador