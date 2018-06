Según encuestas: 34% de ecuatorianos creen que Lenín Moreno "No ha hecho nada" en su año de gobierno (AUDIO)

Audio Junio 15-Perfiles de Opinión Clic Research



Mediciones corresponden a Perfile de Opinión y Clic Research Las encuestadoras de Perfiles de Opinión y Clic Research coincidieron en que el 34% de la población considera que no existió ningún acierto por parte del Gobierno de Lenín Moreno en su primer año de gestión del país. Los resultados responden a encuestas realizadas en las ciudades de Cuenca, Quito y Guayaquil

Paulina Rescalde, representante de Perfiles de Opinión se refirió a los estudios realizados por medio de encuestas sobre diferentes temas de coyuntura nacional. Explicó que los estudios se realizaron en Quito, Guayaquil y Cuenca con un universo de 921 entrevistas y esto lo realizaron el primer fin de semana de junio. Estas encuestas tienen un margen de error de cerca de 3,2%. “En el caso del presidente Moreno realizamos la calificación de la gestión, credibilidad y una evaluación a lo que ha sido el primer año de gestión”.

“En este caso trabajamos con una escala que va de muy buena a muy mala. Con términos de calificación el 3% dijo que fue muy buena la gestión del presidente Moreno, el 49% buena, 40% mala y el 8 % de muy mala. El 51% califica positivamente la gestión de este Gobierno”.

Con respecto a la credibilidad, explicó que la pregunta era dicotómica de sí o no. “El 42% cree en el Presidente Moreno y hay un 58% que no le cree. Respecto al mes pasado en términos de credibilidad estaba en el 43% eso quiere decir que al menos en los últimos tres meses se ha mantenido estable. Finalmente hay una pregunta sobre la simpatía del Presidente el 59% dice que le cae bien el primer mandatario, 38% le cae mal”.

Sobre la calificación del año de gestión comentó que se hizo una pregunta donde se cuestionaba cuál era el principal acierto y el principal error. “Un 34% no identifica acierto alguno, el 17% combatir a la corrupción y el 6% trabajo con los discapacitados, 5% construcción de vivienda, entre otros”.

Sobre el principal error las encuestas muestran que el 7% no menciona a ninguno, 7% permitir ingreso a extranjeros, el 6% continuar trabajando con correísta, entre otros. Es decir no hay un error que sobresalga. “Este 34% que menciona que no hubo acierto y la que se considera como la principal promesa del combate a la corrupción con el 17% son importantes”.

Explicó que también se hizo una pregunta a quienes dicen haber votado por el Presidente Moreno de si se arrepienten o no por su decisión. “Entre los que votaron por el Presidente Moreno, el 46% dice sentirse arrepentido y el 53% no se arrepiente. Entre las tres ciudades coinciden las cifras. Esta es un importante porque se puede definir qué tan cercano está el público sobre su decisión”.

“Lo que ha quedado, sobre todo, es el combate a la corrupción y puede explicar como en las últimas semanas se hizo un énfasis mayor para volver a esto. El mismo comunicado que emite el Gobierno cuando se dan las sesiones en la Asamblea es nuevamente avocando a la decencia, verdad. De algún modo se puede encontrar que ahí está su nicho de promesa”.

Mencionó que en términos de gestión de la economía y de obras públicas hasta ahora no hay una recordación alta por la población y deberá ser un trabajo que el Gobierno tendrá que hacer. “Este 46% de haberse sentirse arrepentido es una señal de alerta ya que tiene que haber algo más de términos de consistencia por parte del Ejecutivo”.

Aseguró que es relevante hablar de la pregunta de si “usted considera que le país está en el camino correcto o equivocado”. El 28% dice que el Ecuador va por el camino correcto y 71% que piensa que es un recorrido equivocado. “Exactamente hace un año el 50% de las personas sentía que el país estaba yendo en el camino correcto y ahora ha bajado 32 puntos. La percepción de optimismo ha tenido un desgaste relevante. Esto da cuenta de que estas gobernando con un escenario de pesimismo”.

Explicó que esto es complicado no solo para el Gobierno sino para todo el país y la sociedad. “Cuando hay pesimismo estas gobernando en terreno deleznable. Es más complicado comunicar un horizonte que movilice y buena parte de esta percepción negativa tiene que ver con el grado de conflictividad que ha tenido el país durante este año. Esta semana promete subir más de nivel esto, porque lo que está pasando en el Legislativo”.

“La tensión es de muy alto calibre respecto al expresidente Rafael Correa. Ya tenemos organizaciones que están hablando como CONAIE y Ecuarunari y criticaban el proyecto de Ley Económica. El tema de la situación futura del ex presidente Correa, más la posible aprobación de la normativa económica son dos elemento que están generando conflictividad en el país. Esto es un enorme reto de administrar este conflicto, con la alerta de que la población es pesimista”.

Paulina Recalde señaló que en el caso del expresidente Rafael Correa, miden todos los meses su nivel de credibilidad y en este mes hay un 24% que dice que cree en Rafael Correa y un 76% que dice que no. “Estas cifras se han mantenido exactamente igual desde agosto del año pasado”, afirmó. Sobre la simpatía del exmandatario, hay un 31% que dice que le cae bien Rafael Correa y un 68% que le cae mal, el resto no responde.

Recalde indicó que también preguntaron si se consideran correísta, anticorreísta o ninguna de las dos. Los resultados fueron: el 78% ninguna de las dos, el 10% dice correísta; y 12% anticorreísta.

Explicó que el 25% que se ha mantenido durante el último periodo, “fue fuertemente lesionado con la muy alta pugna con el Gobierno Nacional, sin embargo, desde entonces no ha sufrido desgaste y se ha mantenido con ese porcentaje, que representa lo que ha sido el voto duro del correismo”.

En otro punto, Paulina Recalde se refirió el comunicado emitido por el presidente Moreno a sus asambleístas sobre la votación en el tema de vinculación del expresidente Correa, y destacó que “evidencia una tensión dentro de su tienda política. Llamar a sus asambleístas a mantenerse morenistas, invocando la Ley, democracia y decencia, da cuenta de un momento complejo porque de algún modo nos cuenta que hay dificultades internas para generar una votación”.

Sobre las cifras de los actuales alcaldes, Recalde señaló que Mauricio Rodas, alcalde de Quito, hay un 17% que aprueba su gestión, que bajó en comparación con mayo que tenía un 30%. En credibilidad Rodas tiene un 15% le cree y el 85% no le cree.

En el caso del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, hay un 88% que califica su gestión positivamente, un 80% que le cree a Jaime Nebot. Sobre el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, hay un 51% de aprobación a la gestión un 37% de credibilidad. El más crítico, comparativamente hablando, dijo, es Mauricio Rodas, que a partir de las cifras haya tomado la decisión de no presentar a la relección.

Francis Romero, representante de Click Research comentó que sus estudios se realizaron en los cantones de Quito y Guayaquil con un universo de 760 encuestas, realizadas el 3, 4 y 5 de junio. Con respecto a las preguntas sobre Lenín Moreno. “Con relación a la calificación de la gestión de Lenin Moreno nosotros hacemos una pregunta dicotómica. El 42,5% de la población señala que la gestión del Presidente Moreno ha sido buena y el 57,5% ha respondido como mala”.

“En lo que tiene que ver con credibilidad del Presidente, con respuestas de sí o no, el 36,1% señala que si le cree versus el 64,9% de la población que dice que no le cree. Es importante resaltar que en los últimos meses se ha venido evaluando a la gestión del Gobierno y hemos visto que en estos seis meses ha ido decreciendo la credibilidad. Moreno llego a tener sobre el 80% de calificaciones positivas que paulatinamente han comenzado a bajar”.

Comentó que el Gobierno ha tenido muchos problemas en términos políticos y una serie de conflictos que han hecho que mes a mes su imagen se deteriore. “Este mes observamos que se ha alcanzado un piso y ya no está descendiendo más. Veamos que pasa en los siguientes meses para marcar la tendencia”.

Explicó que por lo general a calificación de la Gestión siempre es mayor a la de credibilidad. “Muchos ecuatorianos dicen que sí está haciendo bien su gestión pero no se le cree. El 5 y 6 de mayo evaluamos el primer año de gestión de Lenín Moreno preguntamos cuál fue el mayor acierto del Gobierno y se resolvió que el 33% no hay ningún acierto, el 19% creen que el principal acierto del Gobierno ha sido el combate a la corrupción, 155 la reforma a la ley, 11% ayuda a discapacitado, entre otros”.

Sobre el mayor error del Gobierno de Moreno se ha descubierto que para 2 de cada 10 ecuatorianos fue el mal manejo de los ciudadanos secuestrados. También el gobernar con correísta ocupa el 11%, no cumplir con lo ofrecido 9%, entre otros.

“Nosotros preguntaos temas específicos sobre la gestión del Presidente Lenin Moreno, por ejemplo, preguntamos si, está usted satisfecho con el manejo de la Educación pública, donde se evidencia que el 38% está satisfecho y el 62% insatisfecho. Sobre el manejo de la salud pública, el 35% está satisfecho y el 65% insatisfecho. Con relación a las obras públicas, el 35% señala estar satisfecho, 65% insatisfecho. Sobre la lucha contra la corrupción el 65% insatisfecho y el 35% satisfecho. Hay mucho datos que son casi exactos”.

Sobre la construcción de vivienda popular explicó que el 68% está insatisfecho y el 32 satisfecho. Con relación del manejo de política internacional el 31% está satisfecho y el 69% insatisfecho. El manejo de la economía del país el 73% está insatisfecho y el 28% esta satisfecho. Sobre las acciones para combatir la delincuencia y la inseguridad, 73% está insatisfecho, 28% esta satisfecho”,

Explicó que las encuestas demostraron que en el tema del manejo del presupuesto del Estado es donde existe la mayor insatisfacción con el 76% y 24% satisfecho.

Recordó que se está evaluando un año de gestión. “Cuando empezó el gobierno la población estaba con un rango alto de optimismo y ahora en cambio esto ha cambiado completamente para mal. El optimismo ha venido degenerando y ha llegado a un pesimismo que es evidente en el país”.

“En nuestras encuestas tenemos la percepción de la situación del país y la percepción personal. Preguntamos si la situación general del país ha mejorado o no. 26% de la población dice que está mejor y el 74% piensa que no. Asimismo preguntamos la situación general del país , en el último mes, el 31% señala que esta ha mejorado y el 70% de la población dice que ha empeorado. Sobre la pregunta a futuro el 43% señala que va a ser mejor y esto muestra un optimismo pero el 57% señala que la situación del país será mala”.

Sobre los ámbitos personales el 43% dice que ha mejorado versus el 57% que dice que ha empeorado. “En el último mes, 45% dice ha mejorado y el 55% que ha empeorado. A futuro en cambio 64% señala que va a ser mejor. Este es el dato esperanzador”.

Por su parte, Francis Romero indicó que han evaluado los dos últimos meses el nivel de credibilidad del expresidente Correa. En mayo un 21.8% y en junio tiene un 22,5% que si le creen, versus el 75,5% que no le creen.

Romero señaló que también consultaron quién es el responsable de la mala situación del país. El 45% menciona a Rafael Correa; un 36% menciona a políticos corruptos; un 11% menciona a Lenín Moreno; un 6% que menciona al pueblo porque no sabe elegir; un 2% la oposición y un 1.5% la inmigración extranjera.

Francis Romero indicó que el acalde Mauricio Rodas, en Quito, tiene una credibilidad de 18% y en Guayaquil tiene un 33%. El alcalde Jaime Nebot, en su ciudad, tiene una calificación de si gestión positiva del 75% y en Quito tiene un 54%.

Sobre la credibilidad, Jaime Nebot tiene una calificación positiva del 71%; mientras que Mauricio Rodas tiene una calificación positiva del 17%.

Romero indicó que han evaluado la intención de voto. Con respecto a qué espera la gente: 31% honestidad, 30% que cumpla lo que ofrece; 21% que se trabajador; 9% que sea buen administrador; 1.3% que ya no cree en los políticos y un 9% que dice nada.

Para la alcaldía de Quito preguntaron si votarían por Andrés Páez: sí un 11%; tal vez un 17%; nunca un 60%. Por Jorge Yunda un 23% sí votaría; tal vez un 19%; nunca un 48%. Por Mauricio Rodas un 10% sí votaría por él; tal vez un 14% y nunca un 76%. Por Esteban Paz sí votaría un 17%; tal vez un 18%; nunca un 56%.

Por Paco Moncayo sí votaría un 36%; tal vez un 18%; y nunca un 44%. Por Mauricio Pozo sí votaría un 4%; tal vez un 13% y nunca votaría un 67%.

Por último, Romero indicó que preguntó si la ciudadanía cree en las encuestas. Un 45.8% dice que sí; un 41% dice a veces; y un 12% que no cree.

Fuente: Ecuadorinmediato