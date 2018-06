Patricio Guanopatín: Institutos tecnológicos deben enfocarse en carreras que respondan a la matriz productiva (AUDIO)

Audio Junio 15 - Patricio Guanopatín



Vicerrector del Instituto Cordillera reconoce que oferta educativa no se enfoca en lo que requiere el país Patricio Guanopatín, vicerrector del Instituto Tecnológico Cordillera, destacó la importancia del rol que cumplen en el Ecuador los institutos técnicos superiores y tecnológicos, debido a que, en algunos casos, la oferta de cupos en la educación pública ha sido limitada y los costos del sector privado no benefician a muchas personas en el país, por lo que los institutos se convierten en una opción educativa para miles de ecuatorianos.

“En todos los países industrializados la tasa de matrícula de la tecnología supera el 40%, mientras en Ecuador era el 28%, pero, pese a que la política pública ahora dice que la tecnología es importante, sigue en la mente social que ser un tecnólogo es como ser un ingeniero”, dijo.

Acotó que en el Ecuador la educación tecnológica no tiene el espacio suficiente en el ámbito profesional como en el ámbito legal. “En el país todas las áreas no tienen los profesionales que van a responder a ese requerimiento, sacando profesionales que no son pertinentes para la realidad del país”.

Recordó que la Ley de Educación Superior aprobó que las tecnologías pueden constituirse en títulos de tercer nivel, y, de esa manera, los profesionales pueden aspirar a especializaciones y maestrías.

“Eso es fundamental porque no se puede truncar la vida profesional de un estudiante y, sobre todo, porque el país necesita dejar de ser extractivista y exportador de materia prima para, en realidad, nosotros poder producir teniendo tantos recursos que podemos hacerlo con nuestra propia gente”, señaló Guanopatín.

Además, acotó que de toda la masa estudiantil, un 10% de la población es quien opta por los Institutos Tecnológicos, y en el Ecuador existen más 200.

“Luego de un proceso de evaluación se categorizaron, pero la política actual es muy interesante porque ya no van a cerrar instituciones sino a fortalecer, y es fundamental porque habrá un seguimiento y lo importante es con la infraestructura física, tecnológica y académica que tienen poder responder a todo el requerimiento que tiene el país”.

Para Guanopatín, es muy complejo que un el estudiante elija un Instituto, pues manifiesta que las personas siguen viendo a la tecnología como tercera opción.

“Busca un cupo en una universidad, y si no la tienen, muchos optan por una tecnología. Más que los cupos, sería fundamental concientizar que la tecnología es una propuesta para el país que va a permitir este desarrollo tecnológico, científico de investigación y desarrollo de innovación que tanto buscamos y queremos”.

Dijo que “lamentablemente, la oferta educativa de muchos institutos no está enfocada en lo que requiere el país. Muchos han ofertado carreras similares a las universidades, pero los institutos deben enfocarse en carreras que respondan a esa matriz productiva que necesitamos”.

Destacó que Ecuador debe tener un modelo educativo de país para que las cosas cambien. “Por un lado, está la Ley Orgánica de Educación Superior y, por otro lado, la Ley Orgánica Intercultural Bilingüe, es decir, no tenemos un modelo de educación por país, no tenemos un perfil de ciudadano”.

“Para nosotros, en el Instituto Cordillera lo importante es centrar nuestro eje en el desarrollo humano, el conocimiento está en todo lado, pero lo que hace falta es formar ciudadanos cultos con valores. Por eso permanentemente hacemos estudios sobre las necesidades laborales para responder a lo que realmente el país necesita y no a lo que está saturado en el mercado laboral”, agregó.

Aclaró que los institutos no tratan de sustituir a las universidades, pues tienen un eje fundamental en su malla curricular que implica que deben enfocarse en la investigación y producción.

“En cambio, la línea de los tecnológicos va al diseño, la adaptación, al cambio de funciones y procesos relacionados con la producción de bienes y servicios, es decir, investigación, desarrollo e innovación que apunta directamente a la producción. En ningún lugar, los institutos tecnológicos superan las universidades, al contario fortalecerá este sistema”.

Manifestó que “la globalización ha llevado a que las tecnologías de la información y la comunicación ocupen muchos espacios que antes la universidad no podía hacerlo, hoy el conocimiento es universal no tiene propietario, sin embargo, es fundamental el rol de los tecnológicos porque necesariamente deben enfocarse a una educación presencial porque es una tecnología porque es una educación dual que una parte de la educación teórica se la hace en las aulas pero la formación real se la hace en la empresa, en la industria, en donde realmente adquirimos el desempeño necesario para el ejercicio profesional”.

“Nosotros en el Instituto tenemos un seguimiento de graduados y egresados, para monitorear el nivel de impacto que tienen en el mercado laboral esos estudios nos permiten saber el nivel de pertinencia y conocer si realmente están ocupando un espacio y si realmente tenemos que cambiar de oferta educativa”, finalizó.

Fuente: “El Poder de la Palabra” de Ecuador Inmediato Radio