Ecuador insistirá ante organización internacional incrementar pesca de jurel

Aclaró que no ha planteado ninguna acción contra Chile El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, anunció que en enero del próximo año presentará ante la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) su pedido de incrementar la cuota de captura de jurel. Asimismo, aseguró que el país no planteó acción alguna contra Chile u otro país miembro de la OROP-PS, por lo tanto, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya no emitió fallo en favor de ningún miembro, dice la Secretaría de Estado.