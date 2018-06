Jéssica Jaramillo rindió su versión dentro del caso Gabela

"Vinimos a decir lo que conocemos sobre los hechos y esperemos que la justicia llegue al final del día", afirmó a su ingreso a la Fiscalía Este viernes 15 de junio, Jéssica Jaramillo, ex coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia, quien estuvo a cargo de administrar el contrato para la investigación de la muerte del excomandante Jorge Gabela, rindió su versión libre y voluntaria como parte de la indagación previa que inició de oficio la Fiscalía.

“Vinimos a decir lo que conocemos sobre los hechos y esperemos que la justicia llegue al final del día”, afirmó antes de ingresar a la Fiscalía General en Quito.

El pasado 13 de junio, Jaramillo anunció que recibió una notificación con una glosa por "haber pagado por un producto que no existe", con relación a la tercera parte del producto del informe, que, según confirmó, sí existió.

Según la exfuncionaria el tercer informe “sí existió” y fue entregado por el perito Roberto Meza al Comité Interinstitucional, creado por Decreto Ejecutivo, para abordar este tema y versaría sobre que el asesinato del general Gabela no tendría que ver con la delincuencia común, sino con hechos relacionados con su trabajo.

“¿A quién le beneficia la desaparición del tercer producto? Tengo muchas preguntas”, mencionó.

Está prevista la llegada del perito Meza para que rinda su versión dentro de este caso. Por lo que el abogado de la familia Gabela, Ramiro Román, pidió garantías para Jaramillo y Meza.

Por otra parte, Jaramillo explicó que desde el 2016 ha recibido notificaciones de la Contraloría, incluso en esa ocasión fue la única persona que asistió, por lo que hizo un pedido para levantar la reserva de este caso: “Lo que hice fue salir y pedir que se levante la reserva del caso y de las actas del comité interinstitucional, para que conozcan como trató el asesinato del General Gabela, este llamado no me sorprende, pero tenemos todos los argumentos jurídicos y hablamos con la verdad”.

De la misma manera, argumentó que en ese momento por asuntos de sigilo y reserva jurídica, todos los funcionarios involucrados no podían hablar al respecto: “Por asuntos de reserva, los funcionarios no hemos podido hablar, porque hay dos condiciones, la confidencialidad y la no divulgación de información”.

Por otra parte, solicitó al Gobierno que entregue todas las garantías pertinentes para que el perito argentino que estuvo a cargo de la investigación pueda regresar al país y rendir su versión, además, afirmó que ella fue objeto de varios tipos de violencia, por lo que pedirá a la Fiscalía que investigue si tienen relación con el Caso Gabela: “Fui objeto de represión, violencia física y violencia sexual posterior, en el año 2015 lo que voy a hacer es poner esto en contexto a la señora Fiscal, no tenemos certezas de que esto esté relacionado directamente, pero tampoco tenemos certezas de que no lo esté”.

Fuente: Telediario, Ecuavisa, EcuadorInmediato, Sonorama