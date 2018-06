Pablo Campana: Inversiones por US$ 9.435 millones será para sector inmobiliario, tecnológico, comercio y turismo

Ministro de Comercio Exterior descartó que sea para el sector petrolero, minero o industrias básicas El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, explicó que la firma de los 114 convenios de inversión serán para distintos sectores por un total de USD $9.435 millones. Explicó que los sectores beneficiarios serán el inmobiliario, de alimentos y bebidas, tecnologías, industria, comercio, turismo. "El potencial del Ecuador es mucho más grande, vamos a concretar nuevas inversiones que favorezcan a todo el país", afirmó.

Campana sostuvo que la firma de los convenios son con empresa ecuatorianas, multinacionales que están en el país que han confiado en el Ecuador. “Cuando hablamos de retorno de capitales es generar confianza y seguridad jurídica”, afirmó.

Mencionó que el proyecto de Ley de Fomento Productivo, que se está gestionando en la Asamblea, “está generando la confianza antes de que sea aprobado”.

Destacó que el país les garantiza estabilidad sobre aspectos normativos y tributarios a los inversionistas. Por otro lado, dijo, “las inversiones llegarán desde ya, hasta 4 años. Por ejemplo, nuevas plantas, nuevos hoteles, nuevos centros comerciales, nuevas plantaciones agrícolas. Todos estos sectores derivan en un encadenamiento productivo”.

Campana indicó que de los USD $9.435 millones en estas nuevas inversiones, más de un 80% vienen del exterior, repatriación de capitales. “Para atraer capitales no hay que salir con un mazo y decir si no traes te cobro impuesto o te castigo. No, eso no. Hay que ser amables”, expresó.

Sostuvo que el trabajo conjunto entre el frente económico y el frente productivo es clave y está dando resultados. “Cuando Richard Martínez (actual ministro de Finanzas) estuvo en el Comité empresarial, fue un factor importante para el logro del resultado que hoy vamos a materializar”, afirmó.

El ministro calificó de histórico el monto de inversiones que se firma. “Con la firma de estos convenios se dará un reconocimiento internacional de que algo nuevo está pasando en Ecuador”.

Con respecto a la macro rueda de negocios que se dio en Guayaquil, Campana informó que “fue un éxito rotundo” porque llegaron cerca de 193 empresarios de 27 países y el total en ventas fue 304 millones en nuevas exportaciones que se darán en los próximos días. “El 85%, es decir cerca de 650 de los productores y exportadores ecuatorianos que estuvieron en el evento, venían del sector de artesanos, economía popular y solidaria, pequeña y mediana empresa”.

Anunció que de este lunes tendrá viajes para continuar y en otros casos concretar acuerdos comerciales.

(PP)

Fuente: Teleamazonas