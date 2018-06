Elizabeth Cabezas: "No hay afán de afectar a nadie, pero mi responsabilidad es precautelar por institucionalidad de Asamblea"

Además, señaló que incidentes se suscitaron por provocación de legisladores correistas Elizabeth Cabezas, Presidenta de la Asamblea Nacional, habló sobre los hechos que ocurrieron el día de ayer en el interior de la Legislatura al momento de resolver el pedido de la jueza Daniela Camacho de autorizar la vinculación del expresidente Rafael Correa en el caso Balda. Sobre esto, manifestó que la actitud que tomaron varios asambleístas el día de ayer fue lamentable, ya que buscaban desarrollar una sesión tranquila y transparente, pero ellos no lo permitieron, además, aseguró que esta decisión no busca afectar a nadie, sino precautelar la institucionalidad de la Asamblea.

La Presidenta del Legislativo aclaró que la Asamblea Nacional resolvió devolver el pedido a la Corte Nacional de Justicia, por considerar que es improcedente, debido a que según la Constitución, la Asamblea da paso a juicio penal solo en caso de un Presidente o Vicepresidente de la República en funciones, por lo cual no era lógico considerar a Correa, porque ya no es Presidente.

De la misma manera, lamentó el comportamiento agresivo e incómodo generado en el interior de la Legislatura, por lo cual afirmó que se analizará el comportamiento de varios asambleístas y se tomarán las acciones pertinentes: “Lamentamos el comportamiento tan agresivo y tan incómodo que se generó ayer, esto es reprochable totalmente, por eso estamos analizando este comportamiento a la interna del movimiento para tomar las acciones que ameriten, porque lo de ayer era una reunión que tuvo que ser tranquila y transparente, pero tuvo incidentes por la provocación del grupo de los correistas”.

La legisladora afirmó que las acciones de la Asamblea están netamente apegadas a la Constitución, por lo cual rechaza las críticas desde distintos sectores que la acusan de tomar decisiones apegadas a su ideología: “Lo que prima no es el tema ideológico, sino legal por eso devolvemos el caso a la Corte, por improcedente, no hay un afán de afectar a nadie, no hay una traición, ni deslealtad, mi responsabilidad es precautelar por la institucionalidad de la Asamblea, que actúe en el ámbito de sus competencias y no tenga injerencia en otras instituciones”.

Para concluir con su intervención, Elizabeth Cabezas explicó que el día de ayer tuvo un inconveniente al momento de realizar su voto; por eso, se lo registró como una abstención, a pesar de que ella ha apoyado abiertamente este dictamen: “Lo que me sucedió fue que al momento que uno tiene que confirmar el voto cuenta con un tiempo determinado, pero entre los incidentes que se suscitaron no logré confirmarlo y el sistema cerró la votación, pero yo quería votar por el sí. A pesar de esto tuvimos los votos necesarios para aprobar esta normativa”.

(PF)

Fuente: Radio Quito – Asamblea Nacional