Cristian Mora, fuera de peligro tras operación de tumor cerebral

Futbolista salió bien de intervención a pesar de solo tener 2% de probabilidad de vida Cristian Mora, histórico arquero de Liga Deportiva Universitaria y de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, pasó duros momentos por un grave problema de salud días atrás y fue operado de urgencia en Riobamba por un tumor cerebral. El golero salió de la cirugía en las mejores condiciones de salud, a pesar de que los médicos únicamente le daban un 2% de probabilidad de vida.

Mora señaló que pasó graves complicaciones de salud, incluso al momento de la operación, el tumor se encontraba en un lugar de difícil acceso, por lo cual el cuerpo médico únicamente le daba el 2% de posibilidades de sobrevivir: “Me operaron para extraerme un tumor cerebral. El médico habló claro conmigo y me dijo que apenas tenía un 2% de salir con vida porque el tumor estaba en un lugar de muy difícil acceso”.

El Arquero afirmó que posterior a este proceso no le dejó ningún tipo de secuelas, pero también deberá someterse a un proceso de rehabilitación y de recuperación: “Todo ha salido muy bien y puedo hacer los movimientos con normalidad”.

‘El Conde’ explicó de manera imprevista le tocó abandonar el fútbol, a pesar de que regresó al Ecuador para cerrar su carrera profesional: “Ya no podré ir a una pelota o caer como caía antes, doy un paso al costado y me dedicaré a otra actividad. Me duele, pero primero está la vida. Es por una situación médica, además por mi esposa e hijas".

(PF)

Fuente: Radio La Red – El Universo