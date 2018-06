Eduardo Franco Loor: "No hubo desafuero a expresidente Rafael Correa. Jueza no puede procesarlo penalmente"

Explicó que si la Corte Nacional efectúa la audiencia de formulación de cargos para vincular a exmandatario, esta sería "nula" por violación al debido proceso Eduardo Franco Loor, abogado del ex vicepresidente Jorge Glas, mencionó que "no hubo desafuero al ex presidente Rafael Correa, por tanto, la jueza nacional no puede procesarlo penalmente porque no hubo la autorización constitucional de las 2/3 partes de integrantes de la Asamblea Nacional". Esto, luego de que la Asamblea aprobó declarar como improcedente el pedido de la jueza Camacho para que el Legislativo autorice o no la vinculación de Corra en el caso Balda.