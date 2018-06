Rafael Correa: "Mayoría parlamentaria se burla de Constitución, se declaran incompetentes cuando todo debería ser nulo"

En sus redes sociales ex mandatario se refirió a decisión de Asamblea Nacional El ex presidente del Ecuador, Rafael Correa por medio de sus redes sociales se refirió a la decisión de la Asamblea Nacional en la cual declara improcedente el pedido para vinculación en proceso judicial al Exmandatario. "Como les anticipé, una mayoría parlamentaria se burla de la Constitución y la Justicia".

Para Rafael Correa todo el proceso se debería declarara nulo, “en lugar de autorizar el levantamiento de la inmunidad, para lo cual requerían 92 votos (art.120, num.10 CRE), se declaran incompetentes para resolver, con 83 votos. Todo debería ser nulo”. Por ahora el caso está ahora en manos de la Corte Nacional.

Sobre la decisión de la Asamblea, Rafael Correa explicó que declararse improcedentes no existe en un Estado de Derecho. “Esto no existe en un Estado de Derecho. Las resoluciones judiciales se cumplen, no es que se las declara –improcedentes-“.

Para el ex mandatario todo es “pura trampa”. “Si hubieran tenido los dos tercios de votos que exige la Constitución, verán como si hubiese sido “procedente”. Por ahora se tiene que esperar la audiencia por parte de la justicia que defina si Correa será vinculado al caso del secuestro de Fernando Balda. (BGV)

Fuente: Twitter Rafael Correa/ Ecuadorinmediato/ Ecuavisa

