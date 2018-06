DECISIÓN: Asamblea declara "improcedente" pedido de jueza para autorización de vinculación a expresidente Rafael Correa

Asambleísta Fabricio Villamar pidió reconsideración de votos, pero no tuvo el apoyo de asambleístas Con desmanes en los exteriores de la Asamblea Nacional, este jueves 14 de junio, se instaló la sesión 522 del Pleno Legislativo para conocer el pedido de la jueza Daniella Camacho para la vinculación del expresidente Rafael Correa en el caso Balda. Tras una nueva moción presentada por el legislador Fernando Burbano, se declaró improcedente el pedido de la jueza con 83 votos afirmativos, 2 negativos y 13 abstenciones.

Con la presencia de 98 legisladores, se instaló la sesión 522 del Pleno de la Asamblea Nacional.

El asambleísta Fernando Burbano, por segunda ocasión, propuso que la Asamblea Nacional declare improcedente y devolver el pedido de la jueza Daniella Camacho porque, según explicó, no compete al Legislativo autorizar el enjuiciamiento a un expresidente, conforme dispone la Constitución.

Con 83 votos afirmativos, 2 negativos y 13 abstenciones, se dio paso a la moción de Burbano y se declaró improcedente el pedido.

Tras este resultado, el asambleísta Fabricio Villamar solicitó la reconsideración de la votación respecto a la propuesta de Burbano. Sin embargo, con 3 votos afirmativos, 73 negativos y 16 abstenciones, se reafirmó que es improcedente el pedido de la jueza Camacho. Para esta reconsideración solo estuvieron 92, de los 115 asambleístas con los que se inició la sesión.

Villamar explicó que pidió la reconsideración "para que no tengan opción de plantear la reconsideración la próxima sesión. De esta manera queda en firme lo resuelto y se devuelve a la Corte por improcedente".

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, clausuró la sesión y la vinculación del exmandatario dependerá de la Justicia.

La tarde de ayer, con 69 votos afirmativos, 48 negativos y 4 abstenciones, no pasó la moción presentada por Burbano, quien argumentó que Rafael Correa ya no ejercer la Presidencia por lo que no procede la petición de la jueza Camacho.

El pasado 31 de mayo, el Fiscal General encargado, Paúl Pérez Reina, calificó de crimen de Estado el caso del presunto secuestro del exasambleísta Fernando Balda, porque, según explicó, existen cheques que habrían financiado este hecho.

Tras varios testimonios que se han rendido en este caso, Paúl Pérez Reina pidió la vinculación del ex presidente Rafael Correa en el caso Balda.

(PP)

Fuente: Asamblea Nacional, EcuadorInmediato