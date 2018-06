Antonio Ricaurte: "No fue correísmo quien boicoteó gestión de Rodas, fueron sus malos asesores"(AUDIO)

Audio Junio 14-Antonio Ricaurte



Alcalde de Quito cuenta con apenas el 15% de credibilidad según perfiles de Opinión Antonio Ricaurte, ex concejal de Quito se refirió a las declaraciones del alcalde de Quito, Mauricio Rodas en las cuales aseguró que no se lanzará para la reelección del Distrito Metropolitano. "Yo no creo ye haya sido el correísmo quien boicoteo la gestión del Alcalde. Definitivamente fue la imposibilidad de contar con asesores políticos que puedan hacer una gestión política de acuerdo y concesos con la ciudad".

Se refirió al proceso que llevó a Mauricio Rodas a ser escogido como el alcalde de Quito en 2014. “Cuando yo decliné mi candidatura para la alcaldía de Quito fue con miras a propiciar un solo candidato que se presente a las elecciones con mayor potencia. En ese sentido, llegamos a un acuerdo con Mauricio Rodas de centro Izquierda. El movimiento VIVE llegó a un acuerdo con una persona que se perfilaba como progresista, que no era de derecha y que más bien se encontraba en el centro de la política nacional”.

Recordó que VIVE es un movimiento de Centro Izquierda y aseguró que CREO no estuvo o formó parte de la alianza para que Mauricio Rodas llegue a la Alcaldía de Quito. “Yo fui testigo presencial de que en el movimiento CREO solo tenía un candidato autoproclamado, como nos hicieron saber y no era el candidato oficial porque no tenía los números necesarios. No se por qué no decidieron presentar un candidato para la alcaldía. Esto no fue parte de un acuerdo”.

“La alianza fue exclusivamente entre el movimiento VIVE y SUMA. Después de los comicios se llegó con un bloque de concejales de Vive y de SUMA en el que no estuvo inmiscuido CREO, ni otro grupo de la derecha. Es más, cuando nosotros llegamos a la alcaldía le hicimos saber a Rodas que queríamos llevar a cabo una política de una plan de centro izquierda para el desarrollo de la ciudad”, mencionó.

A partir de este momento, según Ricaurte, Rodas ya empezó a presentar acciones más de derecha, más hacia los grupos de poder y por eso se tuvo muchos problemas. “Mientras yo estuve como concejal de Quito mis apreciaciones, visiones y posiciones siempre han sido de centro donde se ponga por delante al ser humano y no al capital”.

Tras la elección de Mauricio Rodas explicó que “el primer roce que tuvimos con Mauricio Rodas fue por la conformación de las Comisiones ya que fue un tema escabroso. Cuando uno llega a ser Concejal tiene que sacarse la camiseta política y hacerse de la ciudad. No había como poner de enemigos al bloque de Alianza País (AP) en ese momento”.

“No se planteaba que el bloque de AP sea parte de una lógica de coadministración, ni de corresponsabilidad pero si de respeto. Mi posición fue que se haga una distribución equitativa de las comisiones entre todos los concejales que habían llegado a Quito. Era fundamental que el bloque de AP tenga participación, hubo asesores que no estuvieron de cuerdo con mi posición y querían ver como enemigos a otros concejales. Ese no tenía sentido, sino conseguir respeto”.

Afirmó que un alcalde debe tener la posición y visión de llegar a acuerdos por el bien de la ciudad. Ricaurte aseguró que el hecho que Rodas haya entrado a la alcaldía fue un fracaso. “No hubo nunca capacidad política para administrar la casa para adentro, mucho menos poder llegar a acuerdos o consensos. Nunca se pudo manejar la política interna y externa a la ciudadanía”.

Ricaurte afirmó que Rodas es un hombre capaz, inteligente pero cree que políticamente no hubo la visión, ni capacidad política para poder manejar internamente el Concejo del Distrito Metropolitano de Quito. “No hubo capacidad externa para poder manejar los temas hacia afuera”.

Ricaurte aseguró que por el mal asesoramiento político que tuvo Rodas hizo que este tome como excusa a los correistas y no tomar responsabilidad de lo que ocurría en la ciudad. “Si tú te rodeas de entes que capacitados políticamente no está, te rodeas de amigos, cercanos, conocidos y no de gente capaz para lo público y político vas a terminar fracasando”.

“Un error garrafal fue terminar el contrato con Ecuadorinmediato y haber terminado la relación con este medio de comunicación. Creo yo que ni siquiera Mauricio estaba informado del tema y se tomó la decisión desde otro ámbito y eso hace ver que no había control político desde el inicio y peor después. Eso es resultado del mal asesoramiento desde el inicio de la gestión”.

Recordó que cuando se hizo la votación para la confirmación de la comisiones el ex concejal, en ese entonces, aún en funciones, voto en contra de esta decisión. “En las comisiones tenían que estar todos los partidos políticos en igualdad de condiciones. En ese momento ya se veía a AP como un enemigo cuando en verdad debió trabajarse con este porque habían llegado con un bloque importante al Concejo”.

“En la época del General Paco Moncayo sí existían varios sectores de diferentes tendencias, posiciones que llegamos al Municipio de Quito y Paco Moncayo supo llegar a acuerdos y concesos para el bien de la ciudad”. Ricaurte explicó que Rodas sí tendió puentes de acercamiento con el gobierno de Rafael Correa al inicio de su gestión.

“No le culpo de esta acción porque yo considero que fue una de las acciones acertadas. Porque la Presidencia de la República tiene que llegar a acuerdos con el Alcalde de Quito. No por el bien de un grupo o sector sino por toda la ciudadanía. El alcalde de Quito con el Presidente de la República, sin una buena relación, no pueden sacar adelante ni a Quito, ni al país. La capital de la República tiene que tener un alcalde con una buena relación con el Presidente de la República sea quien sea”.

Entre Rodas y Correa debía haber una relación fluida para sacar adelante los proyectos, a palabras de Ricaurte. “Ahora Mauricio Rodas tienen que trabajar con Lenín Moreno para encontrar soluciones para la ciudad”.

Ricaurte dijo que no fue el correísmo quien boicoteo la gestión de Rodas. “Yo no creo haya sido el correísmo. Fue definitivamente la imposibilidad de contar con asesores políticos que puedan hacer una gestión política de acuerdos y concesos con la ciudad”.

“Soy responsable de que Mauricio haya llegado a la alcaldía. Porque cuando yo cedí mi candidatura a la alcaldía yo contaba con el 24% de la intención de voto y Mauricio tenía el 4%. En ese momento firmamos un acuerdo para entregarle a Mauricio la posibilidad de ser el alcalde de Quito para el bien de la ciudad”.

Sobre la estrategia de Jaime Durán Barba en las elecciones en 2014, “en ese momento Rafael Correa tenía el 60% de aceptación y era ilógico que un candidato opositor al entonces Presidente pueda ganar la alcaldía. Nosotros nunca nos enfrentamos a Rafael Correa en la campaña a la alcaldía de Quito. Mientras Correa se mantenía en el 60% de aceptación era Augusto Barrera quien bajaba. Así que es una mentira que el causante de la perdida de Augusto Barrera fue Rafael Correa. El único causante de la derrota del 2014 fue Barrera”.

Ricaurte aseguró que ha dejado la política porque es un “lodasal”. Explicó que los últimas encuestas han determinado que Paco Moncayo fue el mejor alcalde de los últimos tres periodos.

“No solamente que la ciudadanía vota con odio, por supuesto, que la gente vota con odio, los seres humanos somos un cumulo de resentimientos, complejos, vendettas, odios, visceralidad, que se ve expresando en el ejercicio, no solo político, sino de la vida misma”, mencionó.

Según Ricaurte, cuando una persona es exitosa “hay que bajarle como sea, por envidia, por celos”.

“La política también es eso, por eso dije: pido perdón al pueblo de Quito por haber sido parte de la política tal y como está concebida, por eso mismo no estoy dispuesto a volver a la política porque es un lodazal, es un chiquero, es asqueroso”, reprochó.

Pese a ello, dijo que se “sacaría el sombrero” ante quienes vuelven a la lid política o a quienes van a empezar.

“Les deseo todo el éxito y les admiro porque entrar a ese lodazal implica solo y exclusivamente ser criticado, vejado, arrastrado, ser sujeto de críticas por odio, por celo, por envidas de todo tipo”, insistió. (BGV/PAY)

Fuente: Ecuadorinmediato