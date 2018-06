Comisión internacional que nazca desde CIDH para investigar desaparición de David Romo, pide Alexandra Córdova (AUDIO)

Audio Junio 14 - Alexandra Córdova



"Para mí, mi hijo continúa desaparecido pese a que estemos a las puertas de una audiencia de juicio", reiteró "Para mí, mi hijo continúa desaparecido pese a que estemos a las puertas de una audiencia de juicio en donde hay 5 presuntos responsables del supuesto asesinato y 1 persona que está prófuga", lamentó Alexandra Córdova, madre del joven estudiante. Una de las peticiones que le realizó al presidente de la República, Lenín Moreno, fue la creación de una comisión internacional, que nazca desde la CIDH, para que investigue el caso.

“Dentro de un expediente de 110 cuerpos procesales de 5 años de investigación que fue realizada por la Fiscalía y la Policía, hay muchas contradicciones, vacíos, cabos sueltos. Dentro de toda esta hipótesis, de toda esta investigación que la realizó Fiscalía, DINASED y Policía, hay muchas personas que estarían involucradas en la desaparición y presunto asesinato de mi hijo”, comentó.

Lamentó que no se haya involucrado a las personas del bus en donde David se movilizó ese día, a agentes de policía del sector de Pisulí, ni el uniformado Jorge Padilla, que era quien conocía que su hijo estaba con vida en esa clínica, en mayo del 2013. “Él se calló, no hizo nada sino hasta noviembre del 2013. Lo digo porque eso está en un testimonio anticipado, que se la da frente a un juez y bajo juramento. La Fiscalía no ha querido hacer nada, ni contra las personas del bus, contra los señores de Pisulí del UPC, ni contra el agente investigador, ¿por qué? Ese por qué es el que justamente le pregunté al doctor Paúl Pérez”.

“Si es que Fiscalía investiga, ya hay varias versiones que dicen que los señores del bus llegaban a la clínica, dejaban ropa para mi hijo, que, incluso, el dueño de la clínica iba a cancelar un dinero a uno de estos señores del bus y los del UPC de Pisulí capturaban a las personas, ayudaban a capturar a cambio de dinero a este señor (Carlos) Londoño; cuando en el testimonio anticipado del señor Padilla se ve que ocultó información; ¿por qué Fiscalía lo excluye dentro de su hipótesis?”, se preguntó.

Para Córdova, las autoridades están tomando solamente las partes “que le convienen” y no está involucrando a funcionarios estatales. “Eso me llama mucho la atención y es lo que le he pedido al señor Fiscal, que pida un informe a los fiscales del caso explicando el por qué no están vinculadas todas estas personas”.

También le solicitó que le explique sobre la reserva que se mantuvo en el caso de David Romo. “La reserva no es simplemente que se violó mi derecho a la verdad, sino que dentro de ella estaban órdenes de detención, desde el 2015, contra las mismas personas que están ahora detenidas y no las hizo efectivas el Fiscal, sino a partir del programa 360 que fue en septiembre del 2017. Esto es algo muy grave por lo que ninguna autoridad me ha dado explicación”.

Cabe recordar además, que en semanas pasadas, el presidente Lenín Moreno ha hecho el anuncio de desclasificar la información de varios casos polémicos, uno de ellos, el de David Romo. Según su madre, el Jefe de Estado debe estar al tanto de las irregularidades del proceso, por lo que enumeró a este caso para comprometerse a transparentarlo.

“Yo le agradezco muchísimo al señor Presidente lo que ha dispuesto, pero eso no es suficiente. Que recién a estas alturas, cuando estamos en un proceso de juicio y que –dicho por el señor Fiscal- no hay cómo hacer nada dentro del proceso por supuesto asesinato; recién se vaya a desclasificar algún documento, sería alarmante”, reclamó.

Mencionó que no es suficiente este informe porque en el país, después de 5 años, han constatado que hay mucho ocultamiento, encubrimiento y desvío de información y falta de formación en la resolución de casos de personas desaparecidas. Ante eso, dijo, le solicitó al Presidente que cree una comisión internacional que nazca desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación del caso.

“Esta comisión internacional tiene que ser formada por peritos, personal especializado de otros países porque, después de 5 años y con todo lo que me he topado en ese expediente, lastimosamente, ya no creo en la justicia de mi país”, comentó durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

La madre de David Romo “aún tiene sus dudas” acerca de la solución al caso porque, si bien se cambiaron “las cabezas” de ciertas instituciones y se quiso dar un baño de transparencia a ciertos organismos, las demás personas siguen siendo las mismas, con sus mismas “negligencias, omisiones”.

“El día de ayer recién pude tener el oficio que el señor Presidente envió, tanto a la Defensoría del Pueblo, como a la Pública, en donde dice que se emita un informe del caso Romo y Gabela, tampoco señala bajo qué parámetros desea el informe. Entonces, creo que lo que tendrán que hacer es de acuerdo a sus ámbitos dentro del debido proceso y la violación de derechos humanos que hay”, dijo.

En todo caso, finalizó, hasta el día de hoy, y de acuerdo a lo que le han manifestado las Defensorías, no hay todavía el expediente. “No sé cuál será, si es el de 110 cuerpos que está en la Fiscalía o habrá algún cuerpo más que se adhirió por ahí. Hoy envié un mensaje al Adjunto de la Defensora del Pueblo para establecer una reunión, necesitamos reunirnos y que se me comunique qué es lo que decidieron ayer en la reunión que fue privada para saber cómo van a tomar estos informes, en base a qué los van a realizar y cuándo los van a presentar”.

“Pienso que en estos informes también debo participar yo porque he sido la persona que ha estado al tanto desde el día en el que mi hijo desapareció. Hasta el año anterior, la Defensoría del Pueblo pese a estar dentro del proceso de vigilancia, nunca presentó un informe y casi nunca estuvo en los momentos en los que más le necesité, nunca veló por mis derechos ni por los de mi hijo. Espero que con la nueva Defensora se logre ese compromiso de verdad y que la justicia nos ayude a las víctimas a esclarecer todo esto y que sirva para encontrar a nuestros familiares”, dijo. (JPM)

Fuente: “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com