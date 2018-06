Paúl Granda: Si Gobierno defiende transparencia y justicia, nuestros asambleístas no pueden actuar diferente

Señaló que en caso de que Asamblea crea que le corresponde dar autorización, aún si funcionario ya no tiene funciones, "sería un precedente nefasto y atentatorio con la Constitución" Tras la votación que no dio paso para que la Asamblea declare improcedente pedio vinculación del expresidente Rafael Correa en el caso Balda, el secretario de la Gestión de la Política, Paúl Granda, señaló que "si hay un Gobierno que defiende la transparencia y justicia, no puede ser una actuación contraria de nuestro bloque de asambleístas. Por eso el presidente del partido dijo cuál es su criterio y punto de vista". Además, indicó que en caso de que la Asamblea crea que le corresponde dar autorización, aún si el funcionario ya no tiene funciones, "sería un precedente nefasto y atentatorio con la Constitución".