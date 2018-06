Alcalde Rodas invitó a dialogar a 21 concejales, pero asistieron 13

4 ediles respondieron: "Una vez que enmiende su inaceptable posición, estaremos dispuestos a un verdadero diálogo por el bien de la ciudad" 13 de 21 concejales de la ciudad de Quito acudieron a la invitación del Alcalde de Quito, Mauricio Rodas, para fomentar un diálogo con la finalidad de construir una agenda legislativa. 4 ediles que no asistieron, explicando que no coincidirán en una cita con Rodas hasta que el burgomaestre "enmiende su inaceptable posición".

El Alcalde invitó a una reunión a los 21 concejales de Quito para el 13 de junio, para, “a través de un diálogo respetuoso, construyamos una agenda legislativa positiva para la ciudad en lo que resta de nuestro mandato”, dijo.

No obstante, a la cita, que fue a puerta cerrada, llegaron 13 concejales de distintos bloques políticos.

Al término de la reunión, el Alcalde Mauricio Rodas se refirió a los distintos temas que se trataron con los demás concejales.

“He solicitado a los señores Concejales que pensemos primero en la ciudad. Que las sesiones del Concejo Metropolitano se lo haga con profundo respeto a la institucionalidad y priorizar en la agenda legislativa los distintos temas que son urgentes para la ciudad”, señaló el Alcalde.

El Burgomaestre informó que en la reunión acordaron mantener una agenda legislativa donde se integren los principales temas de la ciudad, como la tarifa del transporte público.

Además, el Alcalde informó que se planteó que estas reuniones se realicen con frecuencia, para establecer prioridades y consensos entre las autoridades.

“Convocamos a esta reunión porque creemos que es fundamental que exista un consenso en el Concejo Metropolitano. Por eso he propuesto que tengamos este tipo de reuniones semanalmente”.

En la reunión estuvieron presentes: Renata Salvador, Sergio Garnica, Marco Ponce, Pedro Freire, Eddy Sánchez, Karen Sánchez, Mario Guayasamín, Carlos Páez, Jorge Albán, Daniela Chacón, Renata Moreno y Carla Cevallos.

Luis Maldonado, Anabel Hermosa, Luis Reina y Soledad Benítez, que no acudieron al encuentro, recordaron que "durante 4 años de gestión de Mauricio Rodas no ha dado atención oportuna a las más de 20 propuestas legislativas presentadas por los concejales del Acuerdo Nacional".

"Desde hace más de 2 años, el Alcalde, a más de no tratar las propuestas legislativas de los concejales, no ha planteado una agenda legislativa que responda a las necesidades de la ciudadanía e insiste en priorizar proyectos que no representan soluciones efectivas para la ciudad", comentaron.

Por ello, exigieron a Rodas "que se disculpe públicamente por las aseveraciones referentes al supuesto bloque a su administración por parte de los concejales y asuma su responsabilidad, reconociendo sus errores e inoperancia", detallaron.

Y dijeron que, "una vez que enmiende su inaceptable posición, estaremos dispuestos a un verdadero diálogo por el bien de la ciudad".

Con información de Municipio de Quito, Twitter y Ecuadorinmediato

(PAY)