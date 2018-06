LA HORA (Quito) Caso Gabela: administradora de contrato ratifica existencia de tercer informe pericial

Administró el contrato pericial sobre muerte del Gral. Gabela. Contraloría dice no hallar respaldo del producto Jéssica Jaramillo rompe el silencio, dentro de una historia en lo que todo es niebla. Ella fue coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia y estuvo a cargo de la administración del contrato para la investigación pericial de la muerte del general Jorge Gabela. Es decir, de la contratación del perito Roberto Meza, que llega a Ecuador el domingo, en un contexto en que el presidente, Lenín Moreno, ha decidido que se desclasifique toda la información.

Jaramillo decidió hablar, como reacción a que la Contraloría le notificó de una predeterminación de responsabilidad civil en su contra, según ella porque el ente de control “tácitamente desvirtúa la existiencia del Tercer Producto. Se refiere al tercer informe de la pericia de Meza, que desapareció y en el cual constaría que la muerte del General no fue producto de delincuencia común, sino de actividades relacionadas con su trabajo.

Según se conoce, el perito argentino se reunirá con altas autoridades para hablar de este caso, incluso con el presidente Moreno.

De igual manera, se tiene previsto que mañana el contralor Pablo Celi reciba a Jéssica Jaramillo para abordar este tema.

“El acta de entrega-recepción, en sus antecedentes, señala específicamente que el 11 de abril y el 15 de mayo se recibieron el primero y el segundo productos, y dice claramente que el 8 de julio del 2013 el Ministerio de Justicia recibió el tercer producto”, dijo Jaramillo. Para ella, la principal pregunta, es a quién le beneficia la desaparición de este tercer producto. Recordemos que la muerte del General, según las sospechas de su familia, podría estar relacionada a sus indagaciones alrededor de la compra de los helicópteros Dhruv, que jamás pudieron operar debidamente en Ecuador.

En el acta de entrega recepción, que Jaramillo leyó, se especificaría el contenido del desaparecido Producto III: “Que el acto criminal tiene relación con un acto ajeno con la delincuencia común, sino más bien encuentra méritos con hechos relacionados con la actividad laboral del general Gabela”. Jaramillo aseguró que el informe fue entregado a Justicia.

Mientras estas palabras se decían, el hermano de Gabela, Iván Guerrero, mostraba un rostro compungido. Minutos después expresó: “Realmente una preocupación, porque ante las pruebas que ella está exhibiendo vemos que todavía hay una resistencia, hay poderes más fuertes que están impidiendo que la verdad salga a la luz”.

Si bien no se conoce quién hizo desaparecer el Producto III, los USD 23.400 que el Estado pagó por esa pericia, serían responsabilidad civil de Jaramillo. Lo que tiene claro Contraloría en su informe es que “el documento ‘informe final’ presentado por el consultor al Ministerio de Justicia, con comunicación de 8 de julio de 2013, en la parte de conclusiones no contiene la firma del consultor, pese a que éste, según correo electrónico de 29 de junio de 2016, indicó que las hojas fueron sumilladas y firmadas, afirmación que el equipo de control no evidenció en el documento”.

Además, respecto del pago, se dice que fue “por concepto de un tercer producto, del cual no se estableció la documentación que sustente su emisión y presentación, existiendo el producto denominado ‘informe final’, sin que el equipo de control haya evidenciado la presentación del tercer producto”. (MMD)

Habría sido intimidada

° Jéssica Jaramillo no solo rompió el silencio al reiterar que el Producto III fue entregado a las autoridades. También dice que no descarta que algunos hechos que sufrió estén relacionados al caso Gabela. Se refirió específicamente a agresiones físicas y sexuales contra ella, que denunció debidamente y ante las cuales la Fiscalía ni siquiera le ha llamado a rendir versión. De hecho, no descarta acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) por este tema.