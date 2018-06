DECISIÓN: Asamblea no aprueba declarar improcedente pedido de vinculación de expresidente Rafael Correa

Este jueves 14 junio, a las 16h00, asambleístas debatirán sobre este pedido Este miércoles 13 de junio, el Pleno de la Asamblea Nacional no aprobó la moción de un cambio del orden del día, presentada por el legislador Fernando Burbano, para declarar improcedente la petición de la jueza Daniella Camacho sobre la vinculación del expresidente Rafael Correa al caso Balda. El pedido que no tuvo acogida se dio al inicio de la sesión del Pleno para recibir al ministro de Agricultura, Rubén Flores.

Con 69 votos afirmativos, 48 negativos y 4 abstenciones, no pasó a la moción presentada por Burbano, quien argumentó que Rafael Correa ya no ejercer la Presidencia por lo que no procede la petición de la jueza Camacho.

En días pasados, Daniella Camacho, jueza de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), por pedido de la Fiscalía General del Estado, solicitó a la Asamblea Nacional autorizar el enjuiciamiento penal del expresidente.

En la diligencia se pide a la Asamblea Nacional que se pronuncie en las próximas 72 horas sobre la autorización para el enjuiciamiento penal.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, convocó para este jueves 14 de junio, a las 16h00, a los asambleístas al Pleno Legislativo para conocer el pedido de vinculación.

Para los asambleístas de la Revolución Ciudadana, quienes apoyan al expresidente Rafael Correa, el pedido debía ser discutido en el Pleno y rechazaron que la presidenta de la Asamblea haya emitido comunicado y lo calificó de una "falta de cortesía a la función judicial porque sus disposiciones no pueden ser cuestionadas".

Por otro lado, para el grupo de asambleísta morenistas, no era necesario que el Pleno Legislativo conozca sobre este pedido ya que consideraban que no aplicaba.

(PP)

Fuente: EcuadorInmediato, Asamblea Nacional