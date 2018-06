Caso "Los 29 de Saraguro": Se ratifica inocencia para 10 implicados

Dirigentes indígenas manifestaron que su lucha es por defender los derechos humanos y de la naturaleza y "no por el capricho de estar en las calles amonestando" Tras dos días de audiencia de apelación, este miércoles 13 de junio, la Sala Penal de la Corte Provincial de Loja, dictó fallo favorable para los 10 implicados en el caso "Los 29 de Saraguro", con el cual, se ratifica su inocencia, tras ser acusados de cerrar la vía Saraguro-Loja durante una protesta en agosto de 2015.

La mañana del martes 12 de junio, se instaló la audiencia de apelación contra la ratificación de la inocencia de 10 de los 29 de Saraguro, que fueron acusados de cerrar la vía Saraguro-Loja durante una protesta en agosto de 2015.

Durante la audiencia de juzgamiento, se confirmó la inocencia de los investigados, pero el Ministerio del Interior apeló esta decisión y, por ello, se realizó esta diligencia que terminó con el fallo a favor y la ratificación de inocencia de Ángel O. C., Teresa C. M., José L. G., Julio L. G., Sisa L. G., Fausto L. Q., Carmen M. C., Natividad M. L., César S. G. y Manuel T. G.

A esta audiencia llegó Jaime Vargas, dirigente nacional de los pueblos Saraguros, y Luz Namicela Contento, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Kichwa Saraguro (Corpukis), quienes sostuvieron que su lucha es por defender los derechos humanos y de la naturaleza y “no por el capricho de estar en las calles amonestando a las autoridades nacionales y provinciales”.

(PP)

Fuente: CONAIE, EcuadorInmediato