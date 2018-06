Abogado de Fernando Balda advierte a fiscales y jueces que deben tomar decisiones políticas para sus futuros

"Tiene que llegar con las tareas hechas y los jueces también, hay jueces que se están también jugando un cargo", dijo Felipe Rodríguez, abogado de Fernando Balda, en un extracto de una entrevista con La Posta aseguró ahora se viven "momentos de decisiones políticas", por tanto, exhortó al Fiscal Paúl Pérez a que tome resoluciones. Sobre la jueza Daniella Camacho, que conoce el caso de supuesto secuestro a Balda, Rodríguez mencionó: "tiene que tomar decisiones sobre su futuro como jueza". Las declaraciones fueron criticadas por el ex Mandatario Rafael Correa, quien sería vinculado al caso.

En un video de más de 1 minuto de duración, publicado en la cuenta de la red social de Twitter del ex Presidente Rafael Correa, el abogado de Fernando Balda asegura:

Hoy nuestra juez es Daniella Camacho, ella es una de las 7 que ingresó en el último concurso, ella también está en la necesidad de hacer historia, ella también, en este momento, tiene que tomar decisiones sobre su futuro como jueza, este es el momento de transición en la cual o nos lanzamos al ruedo o no nos lanzamos al ruedo, es el momento de dos autoridades de hacerlo: el Fiscal General del Estado, que va a estar por unos meses, porque el Consejo de Participación Ciudadana tendrá que llamar a concurso y él podrá concursar, pero si él concursa sin comerse a los máximos pesos gordos del país, no va a ganar, él, evidentemente, no tiene que hacerlo por una decisión política, tiene que saber que va a llevar cola el no tomar decisiones jurídicas en este caso.

Tiene que llegar con las tareas hechas y los jueces también, hay jueces que se están también jugando un cargo.

Y me voy en un tema más allá, aunque sea polémico, estoy seguro que, en su debido momento, a mí no me importa que me critiquen, yo, al doctor Carlos Baca Mancheno le tengo estima, pero si él se lanzaba y hacía lo que tenía que hacer, en estos 4 meses, si se veían los elementos, no creo que la Asamblea se atreve a tocarlo, son momentos de decisiones políticas y es el momento que Paúl Pérez tome esa decisión política, que no lo tomaron anteriormente.

El extracto de la entrevista fue criticado por el ex Mandatario Correa, que acompañó el video con un mensaje:

“¡Impresionante! El abogado de Balda diciendo que fiscales y jueces deben tomar decisiones políticas para su “futuro”. Tome nota, América Latina”, indicó.