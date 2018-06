ANUNCIO: Canciller José Valencia: Política exterior de Ecuador se mantendrá

Además, sobre caso Assange, indicó que están buscando una solución que no sea "traumática" A la inauguración de la séptima edición de la Macrorrueda de Negocios, en Guayaquil, fue invitado el nuevo canciller del Ecuador, José Valencia. En breves declaraciones a la prensa, el Ministro reiteró que la política exterior que ha tenido el país en este año de Gobierno se mantendrá apegado a las normas y leyes nacionales e internacionales y recordó que quien es el rector de la misma es el presidente de la República, Lenín Moreno.

“La política del Estado es una política continua, tiene principios que están enmarcados en la Constitución y en las normas internacionales y esa política se mantendrá. Evidentemente, los acontecimientos internacionales marcan que el Estado ecuatoriano, con este tipo de situaciones como la de Venezuela, sea el que dé respuestas muy concretas y que estén acorde de la política exterior que tiene el Ecuador. El rector de la política exterior del país es el Presidente de la República”, señaló.

Sobre la situación del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, el Ministro mencionó que es un tema complicado y que, en conversaciones con las autoridades inglesas, se busca la mejor solución.

“Este es un caso complejo, no es nuevo. Lo que nosotros queremos es dar una solución y respuesta que atienda, en primer lugar, a los intereses del Estado confiando en sus principios y sus valores. Esta solución a la que lleguemos con las autoridades inglesas queremos que no nos propicie una salida traumática o que pueda provocar algún tipo de disonancia nacional o internacional. Aquí, lo que nosotros seguimos es la ley internacional, el derecho internacional y la ley del Ecuador”, añadió

En cuanto a la relación comercial con Estados Unidos, José Valencia precisó: “Nuestra promoción debe ser con Estados Unidos y con otros países. Nosotros no privilegiamos un socio comercial en particular. EE.UU. es ya nuestro principal socio comercial y estamos muy interesados en conseguir un acuerdo que beneficie a los dos países y queremos explorar otros horizontes económicos en el mundo. No solo hemos avanzado hacia que el Ecuador se posicione en mercados que ya tenemos asegurados, sino también en Europa o Asia”. (JPM)

Fuente: Radio Sonorama

Ecuadorinmediato.com