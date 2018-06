Alexandra Córdova llegó ante el Fiscal con interrogantes sobre desaparición de David Romo

Ayer mantuvo reunión con Paúl Pérez, quien se comprometió a profundizar investigaciones La madre de David Romo, desaparecido desde 2013, Alexandra Córdova, se reunió en la víspera con el Fiscal General del Estado encargado, Paúl Pérez, a quien pidió que se transparente el caso y que se respondan a varias interrogantes sobre presuntas irregularidades en el proceso. La autoridad, de su lado, se comprometió a solicitar toda la información a los fiscales que conocieron la investigación.

Para Córdova, “hay muchos vacíos e inconsistencias”, por lo que espera que se desclasifique la información reservada, tal como lo prometió el Presidente de la República, Lenín Moreno.

La mamá de David pidió, en una hora de reunión, al Fiscal Pérez respuesta sobre ¿por qué no fueron vinculadas en el proceso las personas del bus que transportó a su hijo el día de su desaparición, así como los agentes de la UPC de Pisulí y el policía Jorge Padilla, quien habría conocido que el joven se encontraba con vida en una clínica de rehabilitación de Pisulí?

También quiere saber quién o quiénes ordenaron esta desaparición y dónde está su hijo David Romo.

En respuesta al pedido, el fiscal General encargado, Paúl Pérez, se comprometió a solicitar toda la información a los fiscales que conocieron este caso para evacuar algunas interrogantes que han quedado en el aire y aplicar los correctivos que ameriten.

La Defensoría del Pueblo analiza este proceso y se espera que en los próximos días se emita un informe al respecto. En este trabajo también intervendrá la Defensoría Pública.

En una carta pública, Alexandra Romo al Presidente de la República, pide que "sean fiscalizados" todos quienes conocieron el caso de su hijo.

“Van apareciendo muchas coincidencias en los casos renombrados por usted, tales como la participación de las MISMAS personas o Autoridades en aquellos: la Judicatura con el Dr. Jalkh; la Fiscalía con el Dr. CHIRIBOGA, la ex Ministra Ledy Zúñiga, el ex Ministro José Serrano, el ex Ministro César Navas, los ex Comandantes de Policía, los Directores de la DINASED, el ex Defensor del Pueblo Ramiro Rivadeneira, el ex Presidente Rafael Correa”, indicó.

Con información de La Hora y Ecuadorinmediato

(PAY)