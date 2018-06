Contraloría determina indicios de responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito a Concejala Cevallos

Este proceso será investigado por Fiscalía General del Estado Tras el examen especial realizado por la Contraloría General del Estado a las declaraciones patrimoniales juramentadas presentadas por la concejala de Municipio de Quito, Carla Cevallos, está institución envió el informe con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado. La Concejala Cevallos podría ser imputada por presunto enriquecimiento ilícito.

El texto enviado por la Contraloría especifica que no fue posible identificar el origen de recursos por US$ 39 836, 85 dólares valor que no fue justificado documentadamente su procedencia. Según el documento este dinero sirvió para completar la adquisición de un departamento en el edificio Beijing Plaza ubicad en el pasaje de los Naranjos y Av. 6 de Diciembre.

Este inmueble estaría avaluado en US$ 139 000 dólares. En el documento presentado debido a estas irregularidades se presume que existen indicios de responsabilidad penal. “Por todo lo expuesto se presume la existencia de elementos que configuran el delito de enriquecimiento ilícito de acuerdo a lo establecido en el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal”, dice el texto.

Estas declaraciones patrimoniales responden al Plan Anual de Control del año 2017 de la Dirección de Auditoría de Administración Central y la disposición del Contralor General del Estado.

Hasta el cierre de edición el equipo de Ecuadorinmediato se intentó comunicar con la Concejala Cevallos para conocer su versión de estas alegaciones sin obtener respuesta alguna. (BGV)

Fuente: Contraloría General del Estado / Ecuadorinmediato