"Dar soluciones que no se han dado en 20 años", objetivo de Federico Pérez, candidato a Prefectura de Pichincha (AUDIO)

Audio Junio 12 - Federico Pérez



Manifestó que el Prefecto "no puede limitarse a la ruralidad, sino también tiene que pensar en la provincia de Pichincha y Quito, como cantón de esta provincia" El candidato a la Prefectura de Pichincha, Federico Pérez Intriago, quien ya fue Prefecto de esta provincia, manifestó que quiere volver a trabajar para Pichincha porque considera que debe "dar soluciones que no se han dado en los últimos 20 años y no es hablar mal de nadie, sino una reflexión de lo que escucho". Además, informó que unirá la experiencia con la juventud. "Hay que combinar la experiencia de personas que tienen más de 20 años de carrera, y con eso aplicar las normas y la tecnología moderna para hacer lo correcto", expresó.

Explicó que su candidatura es con el movimiento CREO, de Guillermo Lasso, “porque tenía que hacer las cosas en función de quién soy y de mi formar de pensar y vivir. Como ya no existe las derechas, ni izquierdas, sino un verdadero propósito para que las cosas cambien, eso no tiene una filosofía”. Señaló que actualmente la gente busca paz, recuperar valores y principios, trabajo.

Pérez indicó que es él quien pide a la provincia que le den una oportunidad para que pueda volver a trabajar para Pichincha. “Soy un candidato que quiere servir con pasión a esta provincia, que quiere darle soluciones que no se las han dado en los últimos 20 años y no es hablar mal de nadie, sino una reflexión de lo que escucho”, afirmó.

El candidato indicó que Quito y Pichincha, “ya no son nada”. Pichincha, “puede ser una comisaria de reclamaciones” y Quito “ha perdido el rumbo completamente”. Por estas razones, recalcó que “es el momento de recuperar condiciones en las que estábamos”.

Manifestó que el prefecto “no puede limitarse a la ruralidad, sino también tiene que pensar en la provincia de Pichincha y Quito es un cantón de esta provincia”. Lo que hay que hacer, dijo, es coordinar el trabajo para el desarrollo de la provincia.

Anunció que a Quito ingresan 120 mil vehículos diarios y el tema de movilidad debe entenderse y analizarse de manera integral.

Recordó que cuando fue Prefecto, hace más de 20 años, tuvo reuniones en la cual le dejaban “al último de la mesa, por ser Prefecto. Si uno se pone a ver legalmente, el Prefecto es más que un alcalde, incluyendo al Quito Metropolitano, pero políticamente es mucho más un alcalde que un Prefecto, pero eso se debe hacer valer con obras y proyectos”.

Con respecto al punto de la exigencia de modernidad permanente, Pérez afirmó que se debe entender la vinculación que se tiene con la tecnología actual. “A través del mecanismo de la tecnología resultaría más fácil emprender en temas de educación, que está en internet, las redes sociales y todas partes”.

Por ello, mencionó que es una buena época para ser Prefecto “porque tengo todas las herramientas que no tuve, además, existen jóvenes que pueden dar un yucazo y que deben ser respondidas con diálogo y soluciones”.

“Espero que Pichincha y ojalá el país entero tengan la oportunidad de vincularse al comercio internacional de productos agrícolas. Hay que tratar de ser competitivos y para eso debemos tener dos fundamentales condiciones, la primera ser extraordinarios productores de calidad y debemos tener precios competitivos en el mercado internacional, hay que cambiar el chip de la gente”, dijo Pérez.

Para el ex prefecto, es posible sacar adelante un país, uniendo la modernidad con la identidad. “Lo haremos de la misma manera como unimos la experiencia con la juventud. Hay que combinar la experiencia de personas que tienen más de 20 años de carrera, y con eso aplicar las normas y la tecnología moderna para hacer lo correcto”, acotó.

Se refirió además, al viaje que realizó a Colombia para comprender la forma en que trabajan los productores de ese país.

“Pedí al gobernador de Antioquia que me reciba para que me explique cómo puede este lugar, y Medellín, ser tan lindo, y que el 50 por ciento de producto interno bruto es producido por Antioquia, por Colombia. Al preguntarle la razón del éxito, me dice: es que nosotros no tenemos empresas burocráticas, tenemos empresas productivas”.

Mencionó que durante su reunión con el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, le solicitó la lista de proyectos que están en carpeta.

“El señor prefecto tiene tres proyectos en carpeta, entonces le pedí que me capacite un poco más para cuando llegue el momento, si eso sucede por el voto popular, no haya tiempo que perder, son 1.460 días de prefectura y comienza el tiempo regresivo el día que te dan el nombramiento y no hay que estar tratando de conseguir culpables, sino que trabajar”.

Añadió que si es elegido nuevamente como prefecto, no despedirá a las personas que actualmente laboras en la prefectura.

“No creerán que Federico Pérez por ser empresario va a entrar con látigo a botar gente. Si seré prefecto, está bien, y sino estaré siempre ayudando en lo que pueda hacer”.

Manifestó estar apenado por los límites del territorio que se han perdido de Pichincha con el paso de los años.

“Cuando uno es nombrado prefecto jura defender los límites de la provincia y el bien vivir de la gente que habita. Cuando se jura hay una responsabilidad ética y moral, se entregaron los territorios de la provincia de Pichincha y eso redujo de 11.840 km2 a 5.320 y eso significa que somos menos de la mitad de territorio y población, eso es una pena. Afortunadamente no bajó el presupuesto del Consejo, que es de 80 millones al año, fuera de los presupuestos extras, que son 300, según me dijo el prefecto en la reunión que tuvimos, eso quiere decir que se pueden hacer cosas maravillosas en la provincia. El beneficio es que tienes el mismo presupuesto con menos territorio y gente”, concluyó.

(PP - FO)

Fuente: Ecuador Inmediato Radio