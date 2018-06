Alexandra Córdova pide que funcionarios que conocieron caso de David Romo "sean fiscalizados"

"Fluviomarinos del caso Restrepo evolucionaron y ahora son un soplete", dijo en referencia a que su hijo habría sido incinerado Alexandra Córdova, madre de David Romo, desaparecido desde el año 2013, pidió al Presidente de la República, Lenín Moreno, que los funciones que conocieron el caso de su hijo y, a su criterio, no cumplieron con sus labores, "sean fiscalizados urgentemente por los entes correspondientes".

SEÑOR PRESIDENTE LENÍN MORENO

Gracias por haberse pronunciado en el caso de la DESAPARICION de mi Hijo e incluirlo como uno en el que la Justicia y Verdad ha permanecido ausente, pues cada vez está más claro que se la utilizó para construir verdades interesadas y alejadas de la realidad como es el tema David Romo Córdova y su INEXPLICADA DESAPARICIÓN, sobre todo cuando la conducción del país estuvo en manos del Ec. Rafael Correa Delgado.

Van apareciendo muchas coincidencias en los casos renombrados por usted, tales como la participación de las MISMAS personas o Autoridades en aquellos: la Judicatura con el Dr. Jalkh; la Fiscalía con el Dr. CHIRIBOGA, la ex Ministra Ledy Zúñiga, el ex Ministro José Serrano, el ex Ministro César Navas, los ex Comandantes de Policía, los Directores de la DINASED, el ex Defensor del Pueblo Ramiro Rivadeneira, el ex Presidente Rafael Correa.

Mi expresión pública hoy se relaciona con un hecho, me pregunto cómo manejaron REALMENTE el proceso de mi Hijo cada uno de estos y otros funcionarios, ya que el caso de un acontecimiento que tenía un camino de solución que no estaba tan enredado y que podría haber sido resuelto en muy poco tiempo, si se lo investigaba con profesionalismo y transparencia, termina convirtiéndose en un asunto DIFICILÍSIMO de esclarecerse. La actuación de Fiscalía se basa en una sola versión, Institución que afirma enfáticamente que no hay rastros ni restos de David, cuando dentro del proceso existen otras versiones que manifiestan situaciones muy distintas y que la misma Fiscalía no las quiere tomar en cuenta. ¿Será porque involucra a personas intocables o hay favores que se están pagando?.

Los funcionarios citados, qué información manejaron y cómo la canalizaron para esclarecer la Desaparición de mi Hijo. O simplemente se conjuntaron acciones para frenar mi anhelado deseo de encontrarlo. La interrogante aquí se vuelve muy obvia, ¿QUÉ CONSIGNA SE ESTÁ OBEDECIENDO?.

Ahora se va clarificando algo: HAY AUTORIDADES, FISCALES E INVESTIGADORES que ¿disponían se hagan gran cantidad de cosas pero ninguna que ayude a descubrir la verdad o que la enrede totalmente? Tal parece que sí, pues hasta hoy, de acuerdo a su propia Hipótesis, Fiscalía no conoce el día y hora en que supuestamente ASESINARON a David Romo Córdova, no se sabe el verdadero móvil de semejante atrocidad, y finalmente no se sabe dónde está mi Hijo. NI LAS TALES CENIZAS VAN A APARECER, producto de la Teoría del Soplete (los fluviomarinos del caso Restrepo evolucionaron y ahora son un soplete). Esta, que es SU PROPIA HIPÓTESIS, con ese final no tiene un sustento sólido ni están INVOLUCRADOS TODOS LOS RESPONSABLES.

CONCLUSIÓN: AUTORIDADES, FISCALES E INVESTIGADORES NO CUMPLIERON SU LABOR, POR LO QUE LES PREGUNTO ¿ QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES INTELECTUALES DEL SUPUESTO ASESINATO DE MI HIJO, SEGÚN SU PROPIA HIPÓTESIS?.

COMENTARIO: Creo darme cuenta por qué mi Hijo no aparece....y yo esperando que NUESTRAS Autoridades y servidores públicos como Fiscales e Investigadores me ayuden a dar con el paradero de DAVID ROMO CÓRDOVA.

Sr. Presidente, en este diálogo que lo estoy manteniendo con usted, a través de esta carta pública, le pido por favor, me ayude para que los citados y demás funcionarios afines al tema, sean fiscalizados urgentemente por los entes correspondientes.

BASTA DE DESAPARECIDOS.

DEVUÉLVANME A MI HIJO....

ALEXANDRA CÓRDOVA SEGARRA

MADRE DE DAVID ROMO CÒRDOVA

DESAPARECIDO EN QUITO-ECUADOR

16 DE MAYO DEL 2013

