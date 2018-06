Marcela Aguiñaga: "Pleno Legislativo debe conocer pedido de vinculación de Rafael Correa"

Rechazó que presidenta de Asamblea haya emitido comunicado y lo calificó de una "falta de cortesía a la función judicial porque sus disposiciones no pueden ser cuestionadas" La bancada de la Revolución Ciudadana, a través de la asambleísta Marcela Aguiñaga, enfatizó que le corresponde al Pleno del Legislativo pronunciarse sobre el pedido de autorización para vincular al expresidente Rafael Correa en el caso del presunto secuestro de Fernando Balda. Además, consideran que el fuero de corte se mantiene y por lo tanto "es evidente que le corresponde al Pleno de la Asamblea pronunciarse, bien sea para aceptarla, negarla o declararla incompetente".

“La presidenta de la Asamblea no tiene atribuciones que le corresponde al Pleno de la Asamblea. La jueza ha pedido la autorización al órgano legislativo y ha dado 72 horas para esto”, afirmó Marcela Aguiñaga en una rueda prensa la mañana de este martes 12 de junio.

Recordó que en el 2000, en el caso del expresidente Jamil Mahuad, fue el Pleno del Congreso, en ese entonces, quien resolvió no dar paso a una autorización porque se declararon no competentes.

Destacó que el Pleno debe conocer el pedido de la jueza Daniela Camacho sobre estos presuntos delitos que se están investigando. Además, considera que el fuero de corte se mantiene y por lo tanto “es evidente que le corresponde al Pleno de la Asamblea conocer sobre esta autorización, bien sea para aceptarla, negarla o declararla incompetente”.

La asambleísta mencionó que el comunicado enviado por la presidenta de la Asamblea, en el cual indica que no aplica este pedido de autorización, “es de poca cortesía para la función judicial, donde sus disposiciones y resoluciones no pueden ser cuestionadas o puestas en duda”.

Explicó que el fuero de corte se mantiene aun cuando se dejó el cargo y estos hechos que se investigan era cuando Rafael Correa fue presidente. Por ello, manifestó que este análisis lo debe hacer el Pleno del Legislativo y “no la presidenta de la Asamblea arrogándose funciones que no tiene”.

Además, indicó que deben haber elementos suficientes para vincular a una persona en un proceso y “no solo decir me robó o me secuestró porque sí. Esto nos parece que no ha sucedido”.

Por último, sostuvo que es una persecución política y esperan que exista una justicia independiente

(PP)

Fuente: Bancada de Revolución Ciudadana