En Twitter estalla tendencia "No se metan con Correa" tras vinculación de ex Presidente a caso Balda

Frase es tendencia en Ecuador desde la tarde de ayer La solicitud del Fiscal Paúl Pérez de que se fije hora y fecha para la vinculación del ex Presidente de la República, Rafael Correa, al caso del presunto secuestro de Fernando Balda, motivó la activación en la red social de Twitter de un hashtag #NoSeMetanConCorrea, con el que se defiende al ex Mandatario de lo que, según sus simpatizantes, es una persecución político del actual régimen.

En la diligencia, conocida ayer, se pide “señalar día y hora a efecto de que se celebre la Audiencia de Vinculación con la instrucción fiscal al ciudadano: Rafael Vicente Correa Delgado”, se pide.

Además, se solicita a la Asamblea Nacional que se pronuncie en las próximas 72 horas sobre la autorización para el enjuiciamiento penal.

En respuesta a ello, el ex Primer Mandatario escribió en su cuenta en Twitetr: “El “lawfare” en toda su extensión: Jamás podrán probar corrupción. Entonces, ahora tratan de vincularme, sin prueba alguna, en supuesto intento de secuestro en Colombia, ocurrido en 2012, contra un delincuente prófugo de la justicia. ¿Se imaginan el antecedente que están creando?”, cuestionó.

Tras conocer el pedido del Fiscal, en las redes sociales políticos, asambleístas, coidearios y simpatizantes del ex Mandatario activaron el hashtag #NoSeMetanConCorrea, con el que, entre otras cosas, acusaron al Presidente de la República, Lenín Moreno, de persecución en contra de Correa, y acusaron de que se está judicializando la política.

Inventaron dictamen ficto para Consulta; luego Supremacía de Resoluciones del CPCyCS sobre Constitución; ahora buscan vincular a @MashiRafael en caso Balda. Aquí nadie se equivoque a @MashiRafael le persiguen por sus aciertos, no por posibles errores #NoSemetanConCorrea pic.twitter.com/yOPWSwpNrk — Virgilio Hernández E (@virgiliohernand) 11 de junio de 2018

Llegaron al colmo.

Fiscal encargado pide vincular penalmente a @MashiRafael por supuesto intento de secuestro de F. Balda en Colombia.

Nada podrán ante la verdad, la coherencia, los principios y los valores que caracterizan la gestión pública del Mashi. #NoSeMetanConCorrea — Ricardo Patiño (@RicardoPatinoEC) 11 de junio de 2018

Preguntamos a @Lenin ¿hasta cuándo la persecución? Judicialización de la política en su máxima expresión, manipulan sistema de "justicia" para venganza política. Jueza da 72h para que @AsambleaEcuador decida sobre inicio de juicio penal contra @MashiRafael #NoSeMetanConCorrea pic.twitter.com/LkEdUM1GPh — Gabriela Rivadeneira (@GabrielaEsPais) 11 de junio de 2018

No se engañen. No es casualidad que hagan lo mismo en Argentina, Brasil o Ecuador. Es la forma actual de perseguir y querer acabar con los líderes progresistas, la llaman #Lawfare. #NoSeMetanConCorrea @EcuadorRC @BancadaRC_ @SomosMasEc — Pabel Muñoz L. (@pabelml) 12 de junio de 2018

#NoSeMetanConCorrea que nos encontrarán! No dejaremos pasar las injusticias y arbitrarieriedades que desde el régimen dictatorial de Moreno se quieren instaurar. A @MashiRafael el líder que defendió la Patria y los intereses de las grandes mayorías, le defenderá su pueblo! pic.twitter.com/gLAiZSTrcH — Mariangel Muñoz V. (@MariangelMuoz) 11 de junio de 2018

Como no encontraron nada de corrupción con @MashiRafael ahora lo quieren judicializar por un supuesto secuestro que no tiene pruebas. Ya basta! No vivimos en un Estado de opinión, deben prevalecer los derechos. #NoSeMetanConCorrea

¡El pueblo se levantará! pic.twitter.com/Wr2LBOIaGX — Soledad Buendía (@solbuendia) 11 de junio de 2018

¿Un fiscal general puesto A DEDO pretende apresar con mentiras al mayor líder político que tiene este país, ganador de más de 14 elecciones populares consecutivas @MashiRafael? ¡El pueblo ecuatoriano no lo va a permitir! @dilmabr @CFKArgentina @LulapeloBrasil #NoSeMetanConCorrea pic.twitter.com/PwOXPg1xnB — Sofía Espín Reyes (@SofiaEspinRC) 11 de junio de 2018

Vinculación penal de @MashiRafael responde a una lógica persecutoria de un Fiscal impuesto por un Consejo espurio.

Siguen utilizando Lawfare para saciar venganzas políticas, atentando contra nuestro estado constitucional de derechos.#NoSeMetanConCorrea — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) 11 de junio de 2018

Este gobierno quiere ocasionar una guerra civil ??? Pues eso van a lograr !! Si topan a nuestro @MashiRafael el pueblo se levanta !! Estamos dispuestos a defenderlo con nuestras vidas !! #NoSemetanConCorrea — D!an Cz (@Lizz2288) 11 de junio de 2018

Llegaron demasiado lejos. Están abusando de forma indiscriminada del poder que les otorgó el pueblo. Quiero recordarle algo @Lenin... El pueblo te puso, el pueblo te saca. Te metes con @MashiRafael y en las calles nos vemos #NoSeMetanConCorrea pic.twitter.com/QVMcSCnbUr — Paola Cabezas C ® (@PaolaCabezasC) 11 de junio de 2018

Ahora, se ha desatado un debate sobre si debe o no la Asamblea debatir una posible autorización para el enjuiciamiento del ex Mandatario, tomando en cuenta que ya no está en el poder por más de un año, sin embargo, otra tendencia asegura que sí se debe tratar el tema en el Pleno Legislativo, pues el caso del presunto secuestro se desarrolló cuando estaba en funciones.

Con información de Ecuadorinmediato y Twitter

