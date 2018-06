NEGATIVA: Asamblea Nacional: No aplica pedido para autorizar vinculación de expresidente Rafael Correa

Están a la espera del ingreso del pedido de la Corte Nacional de Justicia para pronunciarse Luego de que el Fiscal General encargado, Paúl Pérez Reina, pidió la vinculación del ex presidente Rafael Correa en el caso del presunto secuestro de Fernando Balda, así como el pedido al Legislativo para que se pronuncie sobre la autorización para el enjuiciamiento penal del exmandatario, la Asamblea Nacional manifestó que el exmandatario a partir de mayo de 2017, ya no ejerce las funciones de Presidente. Por tanto, no aplica el Artículo 120 de la Constitución, numeral 10, que establece que la Asamblea autorizará el enjuiciamiento penal del Presidente o Vicepresidente con la votación de las dos terceras partes del Pleno Legislativo.