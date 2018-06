Ricardo Patiño: "En nuestro gobierno nunca se vendieron cargos" (AUDIO)

Audio Junio 11- Ricardo Patiño



Ex canciller de la República se refirió a sermón de Monseñor Arellano Ricardo Patiño, ex canciller del Ecuador se refirió al audio de la homilía presumiblemente de Monseñor Eugenio Arellano, Obispo de Esmeraldas y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, sobre la supuesta venta de cargos en el Gobierno. "En nuestra gestión, en nuestro gobierno nunca se vendieron cargos".

“Nunca un ministro tenía que pagar ni dos reales y ahora este tema ha sido reconocido por los que fueron grabados en los audios por uno de los que conocían el caso. Yo le tomó la palabra a Monseñor Arellano ha dicho –nos callamos, estamos siendo cómplices-, yo creo que es importante hacer conocer esto”, comentó.

Patiño hizo un llamado a Monseñor sobre este tema. “Si usted conoce debe dar el primer paso para que la ciudadanía ya no se quede callada. Tiene que dar los nombres de quienes han tenido que pagar para poder ingresar a un cargo seguramente en el Gobierno de Lenín Moreno”. Aseguró que si alguien tuvo que pagar por algún cargo en la gestión anterior tiene que igual denunciarse.

“Por el momento lo que se está hablando se refiere a este Gobierno que tiene un año en el poder. Es importante que se dé el ejemplo. Felizmente Monseñor no tiene quien lo chantajee, ni presiones, no le van a poder hacer auditoría de Contraloría y no lo van a botar de su cargo”. Aseguró que sobre el tema de “negritos” en la gestión anterior nunca hubo ese tipo de epítetos.

“Para nosotros eran afro ecuatorianos que por primera vez en la historia de la República fueron y son actualmente miembros del servicio exterior. Nosotros tratábamos a todos como ciudadanos por igual. Eso fue en mi tiempo en el cargo ahora no se cómo se tratará el tema”. Para Patiño nunca se hizo a una persona de menos.

“En nuestras funciones los tratamos como personas con derechos y a nadie de menos”, finalizó. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato