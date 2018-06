Venezolanos duermen en terminal terrestre de Carcelén a la espera de viajar hacia Perú

Voluntarios entregan comida a los viajeros La terminal terrestre de Carcelén, en el norte de Quito, se ha convertido en el refugio temporal de miles de migrantes venezolanos que buscan continuar su periplo rumbo a otras naciones de la región. Hasta el sitio han llegado también voluntarios que proporcionan alimento a los viajeros, quienes esperan reunir dinero para comprar sus pasajes.

Una vereda, ubicada al interior de la terminal terrestre, es prácticamente un campamento de paso en donde cientos de niños, mujeres y ancianos del país caribeño permanecen bajo duras condiciones hasta conseguir el dinero suficiente para comprar un pasaje que les permita continuar su viaje cargados de esperanza.

"He venido en autobús, he venido caminando, he venido pidiendo aventones, el destino es llegar a Perú", comentó Efrén Salinas, migrante venezolano.

"En Perú, tenemos familiares que nos están esperando, que nos ayuden con un pasaje aunque sea", comentó Carlos Pontes, ciudadano venezolano ha logrado reunir 6 dólares para su pasaje de bus con la venta de caramelos.

Rosayme Luna dice que desde Rumichaca tardó 7 días en llegar a Quito. Se le terminó el dinero y gran parte del camino tuvo que hacerlo a pie. Asegura que no le importa todas las penurias que ha pasado por sus pequeños hijos.

"Es bastante difícil estar allá, sin poder darles un alimento ni nada", comentó.

Hasta el sitio llegan voluntarios con alimento y bebidas. Juan Francisco Reinoso es un ecuatoriano que ha decidido ayudar a los migrantes.

"Represento a familias que estamos colaborando con los hermanos venezolanos, desde hace 20 días, estamos en el desayuno y en la noche con una sopa caliente porque vienen con hambre y con frío", dijo.

"Empezamos con 20 personas y hoy estamos dando más de 110 porciones diarias", indicó Verónica Reinoso.

Según datos del Ministerio del Interior, el flujo de venezolanos creció luego de las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo.

De 1 al 20 de mayo la cifra promedio de llegada de ciudadanos fue de 4.194; mientras que en los primeros días de junio llegaron 5.739 personas al día.

Con información de Ecuavisa, Teleamazonas y Ecuadorinmediato

