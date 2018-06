Prefecto del Guayas califica de "error" blindar modelo de administración propuesto por Jaime Nebot

"Nadie va a destruir lo que ama. Lo que hay que hacer es darle a Guayaquil una visión más humana y más social", destaca El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, propuso blindar el modelo de desarrollo que ha implementado en la administración municipal. A criterio del prefecto Jimmy Jairala, sería un "error" el hacerlo. "No está claro qué es lo que se quiere blindar: el límite de gasto o, en la mayor parte de los casos, privatizar los servicios".

“Blindar el modelo sería más o menos aceptar la realidad de hoy. Yo he dicho que han pasado 26 años de gestión de un mismo partido, que ha habido un importante trabajo que la ciudadanía tiene que agradecer, pero hay que pasar a un siguiente nivel. No se puede escribir en piedra lo que se puede hacer o no; y la ciudad tiene que modernizarse, y hay que darle alma, corazón y vida”, señaló.

Jairala ratificó que aún está analizando si será o no candidato a alcalde de Guayaquil. La decisión la tomará durante la convención del movimiento Centro Democrático que se realizará a finales de septiembre o máximo la primera semana de octubre.

Dos escenarios están en análisis: Por un lado, a la próxima administración municipal le tocarán las celebraciones por el bicentenario de la independencia y en campaña se deberá presentar el plan correspondiente. Por otro lado, hay que considerar que el movimiento es nacional y la convención le podría solicitar que, más bien, respalde a los candidatos en otros cantones y provincias. “Aún no he dicho que voy a ser candidato; es una decisión que no depende solo de mí”.

Entre los temas, planteó quitar el carácter represor a la Policía Metropolitana y crearle otra relación con la ciudadanía y el vendedor informal; construir edificios de estacionamiento; modernizar ordenanzas para recuperar sectores de la ciudad que están muriendo.

“No hay que seguir con ese discurso viejo y cansino de que el que viene, va a destruir Guayaquil, porque nadie va a destruir lo que ama. Lo que hay que hacer es darle a Guayaquil una visión más humana y más social”, añadió. (JPM)

