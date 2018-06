Esteban Melo: Presunta entrega de dinero a cambio de informes motivó denuncia contra contralor Pablo Celi (AUDIO)

Audio Junio 11 - Esteban Melo



Según asambleísta, también existen suficientes firmas para llevar a autoridad a un juicio político El asambleísta de Revolución Ciudadana, Esteban Melo, presentó una denuncia en contra del contralor Pablo Celi por presunto cohecho y concusión. El legislador aseveró que, dentro del proceso de investigación que llevan a cabo, salen a la luz situaciones muy graves. "Hay un audio del señor de Carlos Pareja Yannuzzelli en donde le pregunta si es que él ha recibido dinero o no para tener resultados favorables en la Refinería del Pacífico. También hay manuscritos de Alex Bravo, en donde asevera que Celi habría recibido dinero para que se emitan informes de Contraloría, favorables por el mismo caso", reveló.

“Eso lo escribió de su puño y letra y es parte de la investigación. Alex Bravo tiene manuscritos en donde indica eso. En esta investigación, nos preguntamos cuáles son las actuaciones que se están llevando a cabo. Yo, amparado en la Constitución como ciudadano ecuatoriano, procedí a llevar esto a la Fiscalía General del Estado para poner, en su conocimiento y que, dentro de las actuaciones de la propia Fiscalía, realicen un proceso de indagación”, comentó.

Para Melo, esta situación es muy grave porque se estaría hablando del cometimiento de presuntos delitos como cohecho o concusión. “Hablamos de los artículos 280 y 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ya no solo estamos hablando de que el señor Pablo Celi rompió el documento de notificación de su destitución como subcontralor y que, por lo tanto, no podría ser Contralor, no solo hablamos de la posible usurpación de funciones públicas, sino de cosas también graves como estas”.

“¿Qué es lo que está pasando en el país cuando tenemos autoridades que son ilegítimas?, ¿qué está pasando para que, de repente, todo el mundo calle? El señor Celi tampoco nos responde a nosotros, de manera adecuada. Hay que recordar que, desde el 8 enero le vamos pidiendo información. O no nos contestó, o nos mandó incompleta. Recientemente, gracias a medios de comunicación como este, en donde también lo han cuestionado, ha empezado a mandarnos información, que es peor porque nos va demostrando más incumplimientos por parte de la Contraloría”, lamentó.

Esteban Melo reveló además, que han existido alcaldes y prefectos que le han comentado que están siendo presionados y/o extorsionados desde la Contraloría General del Estado. “Estos delitos podrían haberse constituido con lo que nos dicen, en donde a funcionarios podrían haberlos extorsionado. Se escucha mucho esto, la diferencia es que yo estoy dentro de un proceso de investigación y, estas personas lo narran”.

“El 70% de los ecuatorianos, según las encuestadoras, dicen que las actuaciones de la Contraloría tienen un sesgo político, que no las deberían tener, sino ser técnicas porque en el ámbito político nadie garantiza nada. Yo me pregunto si, por ejemplo, CREO o los socialcristianos pueden garantizar que dentro de sus filas no hay corruptos. No, lastimosamente la corrupción no entiende de ideologías, sino de dinero, de quererse enriquecer”, señaló.

Remarcando que las actuaciones y decisiones de la CGE no están siendo técnicas y recordó lo que sucedió con la conformación de la veeduría para el análisis de la deuda pública. A su criterio, violentaron la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, artículo 86. “Doctor (Julio César) Trujillo, le están choleando y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio porque conformaron una veeduría de la deuda sin hacerle caso a la Ley, muy probablemente, arrogándose funciones del CPCCS-T, y con gente que puede tener conflicto de intereses”.

“Ahí hay abogados de tenedores de deuda, incluso, hay un señor que trabaja en una Casa de Valores –que negocian con acciones y deuda-. Señores alcaldes, señores prefectos, tengan valentía y actuemos de forma transparente, como se merece el pueblo ecuatoriano. A decirle basta a esta impunidad que viene dada a través del silencio, del no responder”, mencionó Melo.

Según detalló, se ha presentado a la Fiscalía, tanto los audios como los manuscritos. “Hay que investigar todo, hay que indagar el entorno. No creo que el señor Celi, que ha estado en tantos gobiernos como en el de Bucaram, -e involucrado en el caso de la mochila escolar-, se haya puesto tan de frente, pero sí su entorno, que es lo que estamos investigando”.

Por otro lado, comentó, han visto una reciente actuación con respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en donde también se conforma una veeduría sin tomar en cuenta la Ley de Participación Ciudadana, coloca a personas que podrían tener conflicto de intereses, “y le vuelve a cholear al señor Trujillo”.

“Dado que el CPCCS-T está evaluando a las autoridades, ¿por qué no le evalúan al señor Pablo Celi? Doctor Trujillo, evalúele al doctor Celi y cuando lo haga, me llama a mí para mostrarle todos los incumplimientos que ha llevado a cabo”, instó el asambleísta durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Seguramente, vaticinó, le dirán que no evalúan suplentes, sin embargo, recordó que desde el CPCCS-T “dicen que están por encima de la Constitución y la ley” porque tienen un mandato, entonces, reiteró su pedido de estudio a la gestión de la autoridad. “Ahora que hay nuevo Fiscal, que lleve adelante la investigación sobre sus actuaciones, que son más que polémicas”.

“No son ni técnicas, ni objetivas. Lo que hicieron con el informe de la veeduría de la deuda es brutal y afecta a los intereses del país. Solo por eso, se da una relación económica extraña: El Ecuador, siempre que ha tenido el precio del petróleo alto, el riesgo país ha estado bajo. Ahora, tenemos un petróleo alto, tenemos un riesgo país alto. Si uno ve los pronunciamientos de la Contraloría, se ve cómo fue un elemento para que suba el riesgo país”, criticó.

Asimismo, cuando el país emitió bonos de endeudamiento, se subió el tipo de interés. Es decir, hubo un perjuicio económico para el Estado ecuatoriano para estas actuaciones, lamentó. Sin embargo, cuestionó que dichas resoluciones son contradictorias en la misma institución. “Hubo un informe seis meses antes que el otro. Allí hay un conjunto de reclamos que no los debería realizar la Contraloría”.

“Cuestiona la ley, pero la Contraloría, lo que debe hacer es aplicarla. En una especie de Presidente-asambleísta, le terminó ordenando, a la Ministra de la época (María Elsa Viteri), modificaciones en el Código de Finanzas Públicas y en el reglamento. Incluso, se tomó el nombre de los asambleístas porque somos nosotros los que discutimos las normas y luego aprobamos o no”, reprochó.

Toda esta incertidumbre, indicó, termina afectando financieramente al país porque la deuda la pagan todos los ecuatorianos. “Si la deuda es más cara, la pagamos todos. Si el día de mañana el Ecuador no pueda construir un hospital en donde pueda ser atendido, es la salud de los ecuatorianos. Si no podemos financiar una carretera, el principal afectado va a ser el ecuatoriano”.

A criterio del legislador, las actuaciones del Contralor también podrían afectar jurídicamente a quienes conforman las llamadas veedurías. “Hay que ver qué nivel de información están manejando. Hay datos que son reservados, que no se pueden compartir con particulares, pero por otro lado, en el COIP existe la figura de utilización de información privilegiada. Puede tener consecuencias legales también para ellos”.

“Evidentemente, todo lo que he relatado amerita un juicio político y ya hay las firmas necesarias. Tiene también que haber la voluntad política de todos los asambleístas ante este conjunto de incumplimientos. Existe un sentimiento mayoritario en la Asamblea Nacional en donde dice que, efectivamente, este señor no da para más”, culminó. (JPM)

Fuente: “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio