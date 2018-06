Expertos de ONU: Ecuador violó derecho a la seguridad social de mujer afiliada al sistema voluntario

Hecho ocurrió en 2015 cuando se negó pensión de jubilación especial reducida pese a 29 años de aportación Ecuador violó el derecho a la seguridad social de una mujer al negarle la pensión de jubilación, concluyeron expertos de la ONU hoy, en respuesta a una denuncia presentada por ella en 2015. La peticionaria también sufrió un trato discriminatorio por razón de género debido a las condiciones de afiliación voluntaria en el sistema de seguridad social, encontraron los expertos.

Los expertos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, basado en Ginebra, decidieron a favor de la peticionaria, a quien se le denegó una pensión de jubilación especial reducida, a pesar de que había realizado aportes al sistema de seguridad social de Ecuador durante un período de 29 años. En 1989-90, no realizó el pago de las contribuciones durante 8 meses consecutivos, lo que de acuerdo a la ley producía el cese de su afiliación. Sin embargo, solo después de que decidiera jubilarse en 2001, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) invalidó las 65 contribuciones mensuales voluntarias que la peticionaria había realizado entre 1989 y 1995.

“Es injusto y desproporcional para una persona, que sea desafiliada por no haber podido pagar 6 o más contribuciones mensuales de forma consecutiva. En este caso, la peticionaria realizó un número considerable de contribuciones por muchos años en buena fe. Más aún, el IESS recibió todas sus aportaciones hasta cuando ella decidió jubilarse, creando una expectativa legítima de que cumplía con los requisitos para la jubilación especial reducida” señaló Virginia Bras Gomes, Presidenta del Comité, agregando que la situación de la peticionaria se vio agravada por el hecho de que Ecuador no cuenta con un esquema integral de pensiones por vejez de carácter no contributivo.

Habiendo perdido su caso ante los tribunales ecuatorianos, la peticionaria pudo presentar una denuncia al Comité debido a que en 2010 Ecuador ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El hecho de que ella realizara aportaciones mensuales en el régimen de aportaciones voluntarias mientras se dedicaba al cuidado de su propia familia y por tanto no recibía un salario también fue resaltado por el Comité en su decisión, al encontrar que las condiciones de afiliación de la peticionaria en el esquema voluntario de seguridad social constituían un trato discriminatorio por razón de género.

“A veces las normas legales, aunque estén formuladas de una manera neutral, de hecho podrían estar afectando claramente a un más alto porcentaje de mujeres que hombres” dijo Rodrigo Uprimny, miembro del Comité. La aplicación de estas normas legales puede constituir discriminación indirecta por razón de género, explicó. “En este caso, Ecuador no ha aportado suficientes detalles con relación a la razonabilidad y proporcionalidad de los criterios para acceder y las condiciones para mantenerse como afiliada voluntaria”, resaltó haciendo referencia al trabajo doméstico no remunerado realizado por mujeres.

La decisión del Comité insta a Ecuador, como Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a proporcionar a la peticionaria las prestaciones a las que tenga derecho como parte de su derecho a la jubilación, en atención a los aportes que realizó al IESS o, alternativamente, otras prestaciones de la seguridad social equivalentes que le permitan tener un nivel de vida adecuado y digno. El Comité también insta a Ecuador a adoptar las medidas legislativas y administrativas para asegurarse, hasta el máximo de sus recursos disponibles, que situaciones similares no ocurran en el futuro.

Fuente: www.ohchr.org/ Ecuadorinmediato

