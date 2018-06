CREO: Comisión de Fiscalización deberá aplicar reconsideración en proceso de juicio político a Judicatura

A criterio de legislador Patricio Donoso, le parece "impresentable" que Asamblea no continúe con trámite pese a que CPCCS-T ya cesó a Presidente y vocales de organismo Para el asambleísta de CREO, Patricio Donoso, el proceso de juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, y a los vocales, aún no ha concluido. De acuerdo a lo que comentó, la Comisión de Fiscalización deberá aplicar el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para pedir una reconsideración.

“No ha concluido todavía el proceso en la Comisión de Fiscalización. De acuerdo al artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se puede pedir reconsideración y creo que las condiciones apuntan a pedir aquella reconsideración. No se han agotado las instancias, se puede reconsiderar y allí se requerirá un voto más, es decir, 7 en lugar de los 6 que se tuvo el día viernes”, comentó.

Asimismo, consideró “impresentable”, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) cese al Presidente y a los vocales de la Judicatura y en la Comisión de Fiscalización no se dé paso al juicio político. “Otra vez, la Asamblea le queda debiendo al país y yo creo que todavía hay formas de rectificar este error”.

“Lo que debería hacerse es, a través de la reconsideración, con siete votos a favor del juicio político porque sino, la Asamblea le quedará debiendo al país nuevamente. Como yo soy un asambleísta responsable, estoy pidiendo y exhortando a la Comisión de Fiscalización que se reúna y atienda esta rectificación y pueda darse un juicio que el país ha estado esperando”, dijo.

Si es que se llega a la reconsideración, pero no al juicio político con 6 y no 7 votos, Donoso comentó que se produciría “un empate”, por lo que la Presidenta de la Comisión tendría un voto dirimente, en tanto y en cuanto sean 6 a favor y 6 en contra. “La vez anterior se dieron abstenciones, que cuentan para el cuórum, pero no para el cómputo de la votación”. (JPM)

