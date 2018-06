Masiva marcha de transportistas en Quito por subida de pasajes

Transportistas piden alza de tarifas a 42ctvs Más de 500 representantes del gremio de transportistas se congregaron hoy en el parque del arbolito en el centro de Quito para participar de una marcha y presionar al gobierno municipal para que cancele las compensaciones que quedaron pendientes. La marcha se dirigió al Municipio de la capital ubicado en la plaza de la independencia.

“Esperamos que de manera inmediata se comience a trabajar para fijar una tarifa de 42 ctvs en el servicio” señalo Jorge Yánez, dirigente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito. Asimismo Yánez que están dispuesto a entregar los permisos de operaciones y operar de manera informal para cobrar el pasaje que necesitan, esto tras la advertencia del Alcalde de Quito, Mauricio Rodas con quitar estos permisos.

Se informó que entre el 30% o 35% de buses no cobraron el pago de compensaciones porque no se cumplieron. El dirigente transportista cuestionó que se haga una auditoría, "si no nos pagaron nunca la compensación". Recordó que suspender el pago de las compensaciones a transportadas, mientras se está realizando una auditoria, es inconstitucional.

Varios conductores presentes en la marcha cuestionaron que los recursos que se perciben desde hace 15 años no alcanza para la subsistencia ni para el mantenimiento de las unidades de transporte. Los transportistas llegaron hasta el parque con instrumentos para hacerse presente en la marcha. (BGV)

Fuente: El Telégrafo/ Platinum/ Pública FM