Santiago Cuesta acusa a Rafael Correa de dejar 160.000 funcionarios contratados "ilegalmente"

Consejero de Presidente detalló que son alrededor de 75.000 con contratos ocasionales, 75.000 más con nombramientos provisionales y más de 7.000 con nombramientos para proyectos específicos Santiago Cuesta, consejero presidencial, acusó al expresidente de la República, Rafael Correa, de dejarle al actual mandatario, Lenín Moreno, "con algo de maldad", alrededor de 160.000 funcionarios contratados "ilegalmente". Detalló que son alrededor de 75.000 con contratos ocasionales, 75.000 más con nombramientos provisionales y más de 7.000 con nombramientos para proyectos específicos.

“Hay muchas cosas que se pueden hacer. Empezamos, primero, como se establece en toda empresa, a analizar cuáles son las áreas en donde hay gente, cuál es su situación jurídica. La sorpresa fue que el expresidente Correa le dejó, al presidente Moreno –creo que con algo de maldad-, 160.000 personas que están ilegalmente contratadas en el Estado ecuatoriano”, denunció.

Según detalló, existen 75.000 personas, aproximadamente, que tienen contratos ocasionales, es decir, “que, al término del contrato, se podría separar a ese funcionario. Luego tienes que pasar los 2 años de trabajar en el Estado para que se conviertan en nombramientos provisionales, en los que están otras 75.000 personas. Pero además, hay más de 7.000 que están con nombramiento para proyectos específicos; el 90% de ellos que ya terminó, que también están en esta situación”.

Recordó que, hace 2 años, el Exmandatario envió un proyecto de ley a la Asamblea, mismo que fue aprobado, para que no se pudiesen despedir a los trabajadores. “Allí dice que se tiene que tomar un examen a las personas que se encuentran en esta situación, 160.000 más o menos, para poder regularizar su situación”.

“Yo le he propuesto al Presidente, y que todavía no está aceptado, es abrir este concurso a todos los ecuatorianos. Es decir, todos tienen la oportunidad de participar y que sean, las 150.000, las 160.000 personas más calificadas del Ecuador, las que se postulen y trabajen para el Estado. Pueden ser los que están u otros. No hay ninguna diferencia, optimización del Estado”, comentó.

Cuesta comentó que le escuchó decir a Guillermo Lasso, que Moreno gastaba dinero contratando a un asesor para que lo ayude a optimizar el Estado. “Se refería a mí y yo le contestaría que él contrata gente a cada rato en el Banco de Guayaquil para optimizar el Banco de Guayaquil y no es tan sencillo hacerlo. El Banco tiene más de 3.000 empleados. Aquí, el Estado tiene 490.000 empleados”.

Otra forma de optimización, por ejemplo en el sector eléctrico: “Hay 10 compañías de electricidad, sociedades anónimas en la Sierra, 11 en la Costa del Ecuador: CELEC, CNEL TRANSELECTRIC. Estamos hablando de 25 empresas eléctricas, que cada una tiene un gerente financiero, administrativo, de personal. Tienen las mismas entidades dentro de una misma empresa, con lo cual, lo que se logra es tener un exceso burocrático que se podría reducir enormemente si mañana unificamos a todas las eléctricas en una sola”.

“Eso estamos hablándolo con el ministro (Carlos) Pérez y el viceministro Intriago, para tratar de unificar todas estas empresas para tratar de hacerlas más eficientes”, comentó. Asimismo, mencionó que, en el sector de las compras de las medicinas, también se podría optimizar el Estado. (JPM)

